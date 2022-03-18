Понад 220 загиблих, у тому числі 60 мирних жителів, у Києві за три тижні

Понад 220 загиблих, у тому числі 60 мирних жителів, в Києві за три тижні (влада) Київ, 18 березня 2022 року (AFP) - З початку російського вторгнення в Україну три тижні тому в Києві загинули 222 людини, у тому числі 56 мирних жителів, і з них четверо дітей, повідомили в п'ятницю в міськраді українців столиця. місто з початку наступу 24 лютого загалом 889 осіб, у тому числі 241 цивільне населення, повідомили в Telegramмісцева влада. Серед постраждалих стали 18 дітей, троє водіїв швидкої допомоги та лікар швидкої допомоги, повідомляє міська рада, які також повідомили про пошкодження 36 житлових будинків і десять шкіл. Російські війська взяли під контроль деякі райони навколо столиці, які вони сподіваються остаточно оточити, хоча поки що їх просування зупинилося, за даними української армії. Київ звинувачує російські сили у здійсненні майже щоденних атак на житлові райони столиці, найчастіше на світанку, тактику, засуджену українською владою як спрямована на тероризм населення і деморалізацію тих, хто захищає місто.Київ мав близько 3,5 млн жителів до війни, але майже половина залишили місто з початку вторгнення, за оцінками української влади.ant/bur/lpt/aoc/eg