Мексика матиме власний Інсбрук для ідентифікації тіла: Алехандро Енсінас

Для вирішення криміналістичної кризи в Мексиці через високий рівень насильства Міністерство внутрішніх справ ( Сегоб ) через Національний інститут геномної медицини та Університет Інсбрука , в Австрії, прагне навчити персоналу аналізу складних зразків та досліджень ідентифікація органів може здійснюватися в країні.

Це підкреслив Алехандро Енсінас Родрігес, заступник секретаря з прав людини Сегоба, під час ранкової прес-конференції президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадораз Національного палацу, де він сказав, що мета підписання угоди полягає в тому, щоб Мексика мала свій «Інсбрук».





Федеральний чиновник вказав, що ця угода з університетом Інсбрука та його судово-медичним інститутом першим підписується з іншою установою за межами Австрії. Він пояснив, що завдяки цій угоді перші дослідження з ідентифікації складних зразків в Мексиці почнуться в ці дні.

Згідно зі звітом, представленим Національною комісією з пошуку (CNB) та Національним рухом за наших зниклих, в країні налічується близько 52 000 невідомих органів у криміналістичних службах та братських могилах.

«Немає національної генетичної бази даних, інформація не ділиться, немає контрасту, немає можливостей і заповітів, тобто основна проблема, відсутність волі і криміналістичної інформації залишається фрагментованою, бракує державної політичної волі, щоб мати можливість боротися з цією кризою», - сказав Енсінас.

Уряд Мексики інвестував близько 3,4 мільярда песо для ідентифікації та збереження тіл.

Слід нагадати, що Офіс Генерального прокурора Республіки (FGR) направив до Австрії 16 людських останків, щоб за допомогою генетичного аналізу визначити, чи відповідають вони комусь із 43 учнів сільської нормальної школи «Ісідро Бургос», більш відомої як Айоцинапа, в штаті Герреро, який зник у вересні 2014 року справа, яка спричинила міжнародні переполох





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