Мексика додає 187 смертей та 5 174 випадків від covid-19

Мехіко, 17 березня Мексика повідомила про 187 нових смертей та 5 174 інфекцій від covid-19 у четвер, загалом 5 624 954 випадки та загалом накопичивши 321,806 смертей, повідомило Міністерство охорони здоров'я. 10 лютого країна повідомила про 927 смертей, найвищий показник під час поточної четвертої хвилі, зумовлений варіантом омікрон з грудня. З цими даними, Мексика є шістнадцятою країною у світі за підтвердженими інфекціями і є п'ятою з найбільшою кількістю смертей через цю причину, позаду США, Бразилії, Індії та Росії, згідно з підрахунком Університету Джона Хопкінса. Органи охорони здоров'я визнають, що на основі свідоцтв про смерть країна може досягти 460,000 смертей і підрахували, що Мексика насправді накопичує 5 902,326 інфекцій. З підтверджених інфекцій є 16 878 активних випадків, які проявили симптоми протягом останніх 14 днів і становлять 0,3% від загальної кількості. Крім того, 4 917 930 людей одужали з моменту початку пандемії. Середня зайнятість загальних ліжок у мексиканських лікарнях становить 9%, а інтенсивна терапія - 6%, з тенденцією до зниження. Минулого вівторка чиновник, відповідальний за управління пандемією в країні, Уго Лопес-Гателл, заявив, що Мексика має «сім тижнів поспіль скорочення епідемії» і сказав, що «це вже дуже стійка тенденція, і ми, безумовно, досягнемо мінімального рівня цієї епідемії», після четвертої хвилі інфекції. 28 лютого Мексика відсвяткувала два роки з моменту першого підтвердженого випадку коронавірусу, і зробила це як п'ята країна у світі з найбільшою кількістю смертей, критиковане управління пандемією та планом імунізації, який прогресує хорошими темпами, але не враховуючи всіх вікових груп. ПЛАН ВАКЦИНАЦІЇ Влада також зазначила, що в рамках програми вакцинації введено понад 187,65 млн доз, загалом за останню добу 470,422. Уряд Мексики заявляє, що саме десята країна застосувала найбільше доз в абсолютних числах. З 126 мільйонів жителів 85,47 мільйона мексиканців отримали принаймні одну дозу вакцини, причому 90% населення віком від 18 років отримали принаймні одну заявку. Тим часом 79,45 мільйонів людей завершили свій графік вакцинації. З кінця грудня 2020 року до Мексики прибули 224,34 мільйона доз вакцин Pfizer, Johnson & Johnson і Moderna з США; британська AstraZeneca, російська Sputnik V і китайська вакцини CanSino і Sinovac. НАЧАЛЬНИК JMRG/ла (фото)