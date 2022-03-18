Мексиканські сенатори просять Євросоюз завступатися з репресіями на Кубі

Мехіко, 18 березня мексиканські сенатори Рогеліо Маркес і Алехандра Рейносо попросили Європейський Союз листом переглянути існуючу угоду з Кубою щодо порушень прав людини на острові, повідомила Асамблея кубинського опору в п'ятницю. «Два видатні мексиканські сенатори від уряду та опозиції звернулися до Європейського Союзу з особистими листами з проханням оцінити підтримку Угоди про співпрацю Європейського Союзу з кубинським режимом на основі постійного порушення прав людини на острові», - йдеться в організації повідомляється в бюлетені. Мексиканськими політиками, які надсилали листи, були сенатором Рогеліо Маркесом, секретарем Комітету Сенату Мексиканської Сенату з міжнародних відносин для Європи та членом лави правлячого національного руху регенерації (Морена) та сенатор Алехандра Рейносо Партії національних дій (PAN). «Вони надіслали листи до Європейського Союзу із закликом до технічного огляду існуючої угоди на підставі посилених порушень прав людини на Кубі», - зазначається в тексті. Рене Боліо, президент Мексиканської комісії з прав людини, зробив оголошення про підписи, а також надіслав аналогічний лист від свого імені, додали в заяві. Ініціатива сенаторів настає через кілька днів після того, як Кубинські суди засудили 127 молодих людей на Кубі до 1916 років в'язниці колективно за участь у мирних протестах 11 липня. «Останніми тижнями видатні кубинські опозиційні лідери, такі як Фелікс Наварро, його дочка Сайлі та Хосе Діас Сільва, президент Опозиційного руху за нову республіку (MONR), та багато інших, також були засуджені та заарештовані», - додав текст. Так само в останні години аргентинські законодавці надіслали до Європейського Союзу власні листи, які закликають до завершення Угоди про співпрацю з диктатури Кастро. А з минулого тижня, зазначив бюлетень, законодавці з Чилі, Коста-Ріки, Домініканської Республіки та Сальвадору приєдналися до заклику до Європейського Союзу переглянути Угоду про співпрацю з диктатури Кастро на основі серйозних порушень прав людини, що відбуваються на Кубі, тоді як світ орієнтований на війну в Україні. Парламент Литви також продемонстрував сильну відмову від цієї Угоди, укладений текст. НАЧАЛЬНИК mqb/ESC/CPY