Megapuente Березень 2022: скільки коштує дістатися до Акапулько на машині або вантажівці

People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin

Однимз найпопулярніших туристичних напрямків Мексики є Акапулько, морський курорт, розташований на узбережжі Тихого океану в штаті Герреро. Якщо ви плануєте покинути Мехіко (CDMX) і насолодитися мегапуенте, який розпочнеться в п'ятницю 18-го і триватиме до понеділка 21 числа того ж місяця, і відвідати пляжі Акапулько, ви можете зробити це на автомобілі або автобусі.

Якщо ви плануєте дістатися до одного з різних районів Акапулько, важливо враховувати ціну платних кабін та паливо, яке ви витратите. Якщови залишите капітал, вам слід врахувати, що ви заплатите більше однієї плати, і це збори, які вам доведеться сплатити за кожну з них:

1. Тлальпан (Мехіко). Вартість: 122 песо

2. Альпуєка (Морелос). Вартість: 77 песо.

3. ПеревалМорелос (Герреро). Вартість: 164 песо.

4. ПалоБланко (Герреро). Вартість: 151 песо.

5. Ла-Вента (Герреро). Вартість: 133 песо.

6. Максітунел (міська зона Герреро). Вартість: 101 песо.

Загалом, щоб дістатися до пункту призначення, вам доведеться заплатити 748 платних песо, згідно з додатком, наданим Міністерством інфраструктури, телекомунікацій та транспорту (SICT), за допомогою якого автомобілісти зможуть простежити свої маршрути та знати, скільки вони витратять на кіоски та бензин. Таким чином, з точки зору палива, орієнтовна кількість 666 песо буде витрачена, якщо транспортний засіб є шестициліндровим автомобілем, і ви наповните бак магнітним бензином.

Автомобілістам, які користуються платними дорогами, доведеться заплатити понад 700 платних песо, щоб дістатися до Акапулько (Фото: REUTERS/Хав'єр Вердін)

Для того, щоб сформувати власний маршрут і оцінити витрати на дорожні поїздки, ви можете перейти на наступний веб-сайт: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta і вибрати місто походження та призначення, а також транспортний засіб, за допомогою якого ви будете робити автомагістралі, тобто якщо ви будете подорожувати на автомобілі, мотоциклі, фургоні або вантажівці.

З іншого боку, якщо ви плануєте подорожувати автобусом з CDMX до Акапулько, майте на увазі, що поїздки тривають приблизно п'ять годин 20 хвилин. Цетарифи та автобусні лінії, які пропонують послугу:

1. Косталіновий. Ціна: 645 песо з людини.

2. Представницький турист: 696 песо на особу.

3. Розкіштуриста : 787 песо на людину.

Щоб насолодитися мегапуенте, столиці зможуть подорожувати до Куернавака (ФОТО: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

З іншого боку, якщо ви хочете відпочити біля столиці, ви можете відвідати місто Куернавака, оскільки подорож з Мехіко становить лише одну годину 42 хвилини, а витрата палива, щоб дістатися на машині, мінімальний. Устолиці штату Морелос відвідувачі можуть відвідати пагорб Тепоцтеко, а також насолодитися колоніальним центром, в якому знаходиться Палац Кортеса XVI століття та Історичний музей, в якому є фрески художника-графіка Дієго Рівери.

Щоб дістатися до цього пункту призначення, автомобілісти повинні сплатити збір у розмірі 126 песо, щоб мати можливість користуватися шосе Мексико-Куернавака. Хочатакож є можливість використання федеральної магістралі, дістатися до центру Морелоса буде набагато повільніше і автомобілістам доведеться прокладати маршрут, позначений великою кількістю кривих.

Ще одна з найжвавіших доріг для Чілангоса під час свят або мостів - шосе Мексика-Пуебла, на схід від CDMX. Щобдістатися до таких місць, як столичний район Пуебла або Тласкала, доведеться заплатити 197 песо, а подорож займе менше двох годин.

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