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п'ятниця 18 Березень 2022
Україна

Megapuente Березень 2022: скільки коштує дістатися до Акапулько на машині або вантажівці

Для того, щоб автолюбителі знали про суму, яку їм доведеться витратити на збори та паливо, Міністерство інфраструктури, зв'язку та транспорту (SICT) створило платформу для розрахунку витрат

18 Березень 2022
People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin
People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin

Однимз найпопулярніших туристичних напрямків Мексики є Акапулько, морський курорт, розташований на узбережжі Тихого океану в штаті Герреро. Якщо ви плануєте покинути Мехіко (CDMX) і насолодитися мегапуенте, який розпочнеться в п'ятницю 18-го і триватиме до понеділка 21 числа того ж місяця, і відвідати пляжі Акапулько, ви можете зробити це на автомобілі або автобусі.

Якщо ви плануєте дістатися до одного з різних районів Акапулько, важливо враховувати ціну платних кабін та паливо, яке ви витратите. Якщови залишите капітал, вам слід врахувати, що ви заплатите більше однієї плати, і це збори, які вам доведеться сплатити за кожну з них:

1. Тлальпан (Мехіко). Вартість: 122 песо

2. Альпуєка (Морелос). Вартість: 77 песо.

3. ПеревалМорелос (Герреро). Вартість: 164 песо.

4. ПалоБланко (Герреро). Вартість: 151 песо.

5. Ла-Вента (Герреро). Вартість: 133 песо.

6. Максітунел (міська зона Герреро). Вартість: 101 песо.

Загалом, щоб дістатися до пункту призначення, вам доведеться заплатити 748 платних песо, згідно з додатком, наданим Міністерством інфраструктури, телекомунікацій та транспорту (SICT), за допомогою якого автомобілісти зможуть простежити свої маршрути та знати, скільки вони витратять на кіоски та бензин. Таким чином, з точки зору палива, орієнтовна кількість 666 песо буде витрачена, якщо транспортний засіб є шестициліндровим автомобілем, і ви наповните бак магнітним бензином.

Infobae
Автомобілістам, які користуються платними дорогами, доведеться заплатити понад 700 платних песо, щоб дістатися до Акапулько (Фото: REUTERS/Хав'єр Вердін)

Для того, щоб сформувати власний маршрут і оцінити витрати на дорожні поїздки, ви можете перейти на наступний веб-сайт: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta і вибрати місто походження та призначення, а також транспортний засіб, за допомогою якого ви будете робити автомагістралі, тобто якщо ви будете подорожувати на автомобілі, мотоциклі, фургоні або вантажівці.

З іншого боку, якщо ви плануєте подорожувати автобусом з CDMX до Акапулько, майте на увазі, що поїздки тривають приблизно п'ять годин 20 хвилин. Цетарифи та автобусні лінії, які пропонують послугу:

1. Косталіновий. Ціна: 645 песо з людини.

2. Представницький турист: 696 песо на особу.

3. Розкіштуриста : 787 песо на людину.

Infobae
Щоб насолодитися мегапуенте, столиці зможуть подорожувати до Куернавака (ФОТО: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

З іншого боку, якщо ви хочете відпочити біля столиці, ви можете відвідати місто Куернавака, оскільки подорож з Мехіко становить лише одну годину 42 хвилини, а витрата палива, щоб дістатися на машині, мінімальний. Устолиці штату Морелос відвідувачі можуть відвідати пагорб Тепоцтеко, а також насолодитися колоніальним центром, в якому знаходиться Палац Кортеса XVI століття та Історичний музей, в якому є фрески художника-графіка Дієго Рівери.

Щоб дістатися до цього пункту призначення, автомобілісти повинні сплатити збір у розмірі 126 песо, щоб мати можливість користуватися шосе Мексико-Куернавака. Хочатакож є можливість використання федеральної магістралі, дістатися до центру Морелоса буде набагато повільніше і автомобілістам доведеться прокладати маршрут, позначений великою кількістю кривих.

Ще одна з найжвавіших доріг для Чілангоса під час свят або мостів - шосе Мексика-Пуебла, на схід від CDMX. Щобдістатися до таких місць, як столичний район Пуебла або Тласкала, доведеться заплатити 197 песо, а подорож займе менше двох годин.

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