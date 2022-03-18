Мартін Котеруксіо, роздуми голбомбардира: «Голова - 80 відсотків спортсмена; якщо ви добре, решту добре працюватимете»

«Я родом із сім'ї середнього класу, мої батьки розлучилися, коли я був дуже молодим, і мене виховували із зображенням їх із відповідними партнерами. Я багато жив з бабусею». Проникливий Мартін Каутеруксіо всередині району не потребує представлення, людина, яка живе в низькому профілі за забитим капітаном Альдосіві робить. Кот виріс у тихому Монтевідео під захистом бабусі, поки він ділився деякими вихідними зі своїми старими людьми, коли розлука з батьками все ще мала певний аромат табу.

34-річний уругвай має плідну історію аргентинського футболу, сяючи сорочкою Quilmes десять років тому і консолідуючись в одному з найкращих Сан-Лоренцо останнім часом. На той час йому було важко ратифікувати свої сувої як історичний найкращий бомбардир нижчих Nacional, і він ледь міг розкрити свій потенціал на своїх землях, які він перетнув ставок. Сьогодні, після того, як опинився в очах кількох клубів на останньому ринку пропуску, він залишився в Тібуроні , щоб бути лідером команди Мартіна Палермо. Як голова референта думає про гардероб?

-Багато разів Луїс Суарес, з яким вони ділили посаду в нижчому Nacional, в інтерв'ю говорив, що він вам багато заборгував, що ви йому допомогли і навіть позичили йому одяг тощо... Якими були стосунки цих хлопчиків?

— Просто ми обидва прийшли з подібних класів. На щастя, нам ніколи нічого не бракувало, але те, що мало ми мали, було поділено з обох сторін. Ми знали один одного з тих пір, як були дуже молоді з Луїсом. Ми почали грати в Nacional у віці 12 або 13 років, і з тих пір наша кар'єра зростала. Кожен пізніше брав свій курс, але ми знали один одного з тих пір, як ми були дітьми.

-Вони змагалися за свою позицію, але все одно вдарили хвилю, чому? що у них спільного?

— Ми добре ужилися з самого початку. Будучи хорошими хлопчиками, можливо, він не так багато грав, потім почав грати. Ми чергувалися, тому що крім нас двох був Бруно Форнаролі (сьогодні в австралійському футболі). Чесно кажучи, 87 Nacional був категорією, яка отримала багато гравців, вона була дуже потужною. Це пройшло дуже добре для нас. Багато з нас, які почали в той час, все ще грають, що не так нормально. З Луїсом ми ділилися багато часу всередині клубу, а потім зовні. Я йшов до нього додому, він прийшов до мене. Як і через кілька років ми поділилися з Бруно, який був з інтер'єру країни. Правда полягає в тому, що ми були дуже близькі в цій категорії.

-Чи тривають стосунки сьогодні на відстані?

- Так, ми розмовляємо один з одним раз у раз. Очевидно, що сьогодні є багато питань, яких у вас немає день у день, відстань відіграє свою роль. У міру дорослішання кожен також сформував свої стосунки. Він започаткував свою сім'ю, у нього прекрасна сім'я. А це означає, що у вас немає дня у день, але ми підтримуємо стосунки, і кожен раз, коли ми розмовляємо, це схоже на те, що ми розмовляємо щодня. Зазвичай наші зустрічі після його кар'єри в Європі були, коли він приїхав до Уругваю, і я там погодився.

-Багато разів говорили, що спочатку йому було важко, а потім він завойовував місце, чи він уже бачив бомбардира, яким він опинився?

— Він завжди мав навички та набагато більше вдосконалював їх з часом. Він гравець, який перейшов від меншого до більшого, і коли він досяг найвищої точки, він вибухнув. Він бачив все, що було помічено з того моменту, як покинув Уругвай. Правда робить мене дуже щасливим, тому що реальність полягає в тому, що він хлопчик, який завжди працював, і все, що він має, цього заслуговує.

-Він винен вам якийсь одяг або він віддав вам все назад...?

- Ха-ха, не дуже ми були дуже близько, і мій був його, він був моїм. Справа не в тому, що у нього нічого не було, і я звик вирішувати його кросівки. У нас обох було мало, і те, що мало ми мали, ми ділилися.

Дружба, яка триває з часом: Суарес і Кот зустрілися в нижчих Nacional

-Ви виросли найкращим бомбардиром пенсіонерів в Nacional, оселилися першими і зуміли бути бомбардиром, чи можете ви тренувати бомбардира або це щось, що приходить вродженим? чим фішка, яка у вас відрізняється від решти гравців?

— Мені здається, що це дуже намір, чого хоче кожна людина. У моєму випадку це схоже на те, що це відбувалося. Я завжди був нападником, оскільки я був хлопчиком, я більше контактував з дугою суперника. Тому я породжує це бажання всіх матчів бути на табло. Коли ви йдете вперед, і можливості надаються, і ви відзначаєте, це схоже на те, що ви хочете все більше і більше. У мене завжди була можливість і радість завжди бути в змозі залишатися в одному положенні. У мене були товариші по команді, які почали як нападники, почали падати назад і в кінцевому підсумку захищати. Це те, що мені подобається, тому що існує постійний виклик необхідності шукати та працювати, щоб мати можливість створювати ситуації.

-Ви приходите поговорити з Палермо, щоб запитати у нього секрети позиції?

- Так, звичайно, мене вражає, що хтось схожий на нього в якості тренера. Ми не дуже говоримо рука об руку, але це, очевидно, у всьому, що стосується позиції в даний час. Він підходить до мене і всім товаришам, яким потрібна якась порада або корекція.

—У вас був зайнятий ринок пропуску, було багато розмов про трансфер, але ви залишилися, і тепер ви повинні бути капітаном і битися, щоб зробити історичні клубні рекорди (NdR: прагнете бути найкращим бомбардиром в Альдосіві першим), як ви з цим живете?

— Я дуже хороший, дуже мотивований. Мені здається, що головне в цій ситуації - бути спокійним. Знаючи, що все, що відбувається, відбувається для чогось. Якщо це щось змусило мене продовжувати в Альдосіві, це було з великої причини. Не кажучи вже про те, що мотивує мене до досягнення речей у клубі. Це ті речі, які змушують гравця знайти мотивацію, крім того, що їм подобається. У випадку з страйками це мати можливість залишити слід, бути в історії клубу.

—Ваша черга бути капітаном, як ви живете з цією відповідальністю? яке керівництво ви здійснюєте в перев'язці?

— Для вас, як капітана важливо, що ви хочете відзначити, якщо ви просто хочете носити стрічку або також передати спосіб мислення, поведінку і що ця відповідальність лежить не тільки на мене, але й що вона охоплює всю команду. Тут він не просто гравець, ми всі повинні зробити все можливе для загального блага. Я, як можливо, сьогоднішній керівник групи, намагаюся привести на приклад, і що в даному випадку девіз - це велика робота, велика інтенсивність і ніколи не здаватися. Провідна за прикладом - найважливіше. Немає більш інтенсивної зараження, ніж зараження прикладу. Я нічого не можу сказати, не роблячи цього спочатку. Це важливо, щоб мати можливість підтримувати сильну команду.

—Ви завжди показували себе з низьким профілем поза тим, як ви робили в той час, чи футбольна атмосфера часом робить вас галасливим? Я говорю про те, щоб побачити більшість гравців з найрозкішнішими автомобілями, одяг завжди в моді, чи вважаєте ви, що це може заплутати гравця, який щойно приїжджає першим?

— Іноді це трапляється, у мене була радість мати сім'ю в спині, яка завжди була поруч, щоб порадити мене, давало мені виховання, яке було дуже плідним і завжди давало мені цінності, які дали б мені силу думати, що було краще для мене в майбутньому. З самого раннього віку мені довелося керувати своїми грошима, і я зміг подарувати собі якусь розкіш, яку хотів подарувати собі, тому що мав можливість заробити свої гроші, але я завжди дякую батькам та бабусі за виховання, яке вони мені дали, щоб я міг бачити і зрозуміти, що насправді важливо бути здатний прогресувати і не ходити, посилаючи мені божевільні речі. Тоді у футболі ви дійсно бачите всі справи. Сьогодні, коли я повинен бути одним із великих загону, можливо, якби я побачив щось подібне те, що я зробив би, було б порадити, але тут ніхто не володіє, і кожен робить те, що він думає найкраще...

-Як ви жили з тим підйомом і падінням, що вам довелося жити в Сан-Лоренцо, щоб забити голи, отримати серйозну травму, а потім мати можливість повернутися на хорошому рівні?

— Прохід через Сан-Лоренцо ознаменував мене, я прожив багато речей. Багато протилежних моментів. Щоб мати можливість забивати голи, відчувати себе добре, а потім отримати травму. Це було дуже важко, тому що я простояв шість місяців посеред усього, що змінюється від Кільмеса до Сан-Лоренцо. Повернутися з такої травми непросто, і я мав приз за те, що я зміг зіграти фінал Libertadores, бути чемпіоном. Перебуваючи в провідній команді і всі матчі в результаті, граючи з Міланом, Римом, збирається зіграти Матч за мир і зустрітися з Папою Римським. Це був момент, коли після ляпасу прийшла вся ця слава.

-У тому підйомі і падінні попередньої травми (зв'язки коліна були порушені), виявляється, що футбол одного разу ви повністю успішні і раптом вас ляснули. У вас були сумніви?

— Чесно кажучи в моїй голові ніколи не було «мій потяг пройшов», але це складно. Голова починає піднімати питання про те, як ви збираєтеся повернутися. Я завжди був у чомусь впевнений: я збирався добре одужати, і збирався повернутися, щоб повторити те, що вже почав робити. Голова - 80% спортсмена; якщо вам добре, ви будете працювати все інше добре. Якщо ви погано нагорі, всього іншого буде недостатньо.

«Ви плутаєтеся, коли ви йдете від абсолютної любові людей, які говорять вам, що ви найкращі, а в інші дні, що ви погано починаєте жорстоку критику?»

— Це може статися, особливо коли зміни дуже різкі. Одного разу ви можете бути неповнолітнім, ви тренуєтеся спочатку, а наступного дня дебютували, це пройшло дуже добре, і через два місяці вони прийшли шукати вас, щоб продати себе на мільйони. Найголовніше у футболіста, який в кінцевому підсумку є людиною, - це основи, стримування та люди, які з дитинства розмовляли з вами і прищеплюють трохи, що може статися з рішеннями, які приймаються в майбутньому. Я ніколи не робив божевільних речей у своїй кар'єрі.

—Сьогодні ви повинні бути капітаном, і ви можете озирнутися назад, в якийсь момент вони винайшли роман з партнером у Мексиці, крім того, що ви уточнили цю тему в той час, і їй було відмовлено, чому гомосексуалізм все ще табу у футболі?

— Насправді я навіть не вийшов для уточнення, бо не мав чого сказати. Це було щось, що було винайдено і було поза тим, що я міг подумати. Чесно кажучи, я навіть думав, що це смішно, тому що в моєму випадку це було немислимо. Але це частина того, хто приймає це, і в той час, коли він вийшов, можливо, вони шукали, щоб створити певну проблему в клубі чи на складі. Один за раз, хто має багато впливу, ми знаємо, що ми схильні до всього такого роду речей. Тоді мова йде про те, як ви приймаєте речі. Я сприйняв це легко, тому що знав, що моя сім'я та моє оточення мене знають, коротше кажучи, якби я став хлопцем з партнером, я б не мав проблем сказати це. Але це не мої особисті смаки. Настільки, що деякі, хто дійсно це відчуває, мають свого партнера і хочуть показати це, що почне ставати більш нормальним. Сьогодні, оскільки немає розмов, ці питання не розглядаються. Мені здається, що це йде рука об руку в бажанні, що кожен повинен його екстерналізувати. Згодом він нормалізується, оскільки все нормалізується.

—Коли ви отримали поранення в Сан-Лоренцо, ви вирішили закінчити школу, чому?

— Я знав, що мушу його закінчити, і це було те, що я носив часом і трохи ліні. Я відкладав це. Коли я отримав травму, поза тренуванням вдвічі більше, я зрозумів, що настав час закінчити те, що залишилося незавершеним. Це важливо, тому що він служить вам на все життя і особливо для того, щоб ви відчували, що цикл закінчився.

—Виходячи з цього рішення, чи вважаєте ви, що завтра ви продовжуєте бути пов'язаними з футболом або збираєтесь вивчати щось інше?

— Правда в тому, що я не знаю, що майбутнє для мене. Головне для кого завгодно - підготуватися. Тоді дороги рухаються, і це буде коливатися, як ви думаєте, що один шлях кращий за інший. Найголовніше - підготовка, тоді ви приймаєте рішення. Сьогодні я не можу сказати вам, що я можу в кінцевому підсумку зробити, тому що я думаю про завтра шо, а завтра навчання. Тоді я побачу, але так, я хочу підготуватися і мати міцні основи, щоб можна було вибрати.

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