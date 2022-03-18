Марібель Перес до півфіналу в 60 балів з 7,23

Белград, 18 березня Севільян Марібель Перес, іспанський рекордсмен 60 метрів з 7,16 метрів, пройшов кваліфікацію до півфіналу критих чемпіонатів світу з рахунком 7,23, що дало їй третє місце у другій серії, а отже, і класифікацію за місцями. Трійка кращих з кожної серії йшла в передостанній раунд. У ній перемогла швейцарська Муджінга Камбунджі (7.17), випередивши тринідадського Мішель-Лі Ахе (7.23). «Я радий за бренд, особливо за який час це. Я відчував себе дуже добре. Це був перший крок. Тепер хочеться насолоджуватися, віддати сто відсотків в півмісяця і спробувати завести голову в фіналі. Це швидкий трек, трохи кнопки, але ви можете зробити хороші оцінки», - прокоментувала Марібель Teledeporte. Іспанський чемпіон повернеться сьогодні вдень на трасу (з 18.00), щоб змагатися в 60-метровому півфіналі. Найкращим результатом іспанської спортсменки в цій події, на чемпіонаті світу в приміщенні, стала четверта в її півфінальній серії Дігни Мурільо (колумбійського походження) у 2010 році. НАЧАЛЬНИК sd/jad