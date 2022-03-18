Lollapalooza повертається до Чилі, як надія на сектор, який постраждав від covid

Сантьяго-де-Чилі, 18 мар Тисячі молодих людей, шанувальників музики та фестивальної сцени, зібралися цієї п'ятниці у столітньому парку Серрілос, в Сантьяго-де-Чилі, щоб насолодитися Lollapalooza 2022, одним з найважливіших фестивалів Південної Америки, який знову відкриває свої двері через два роки закрито covid -19 як надія на один із секторів, які найбільше постраждали від пандемії. Під сильною спекою, забезпеченою напоями, сонцезахисним кремом та всілякими шапками та шапками, щоб захистити себе від потужного літнього сонця, багато хто приїхав, перевозячи квитки, які вони придбали минулого року, і що організація дозволила використовувати. «Сьогодні день, щоб відсвяткувати, насолоджуватися. Нам потрібна музика, радість, друзі», - пояснила Каміла, молода жінка з верхніх і багатих кварталів столиці. У цей перший день лінійку очолює американська рок-група, що народилася в Сіетлі в 1994 році Foo Fighters, яка має велику групу шанувальників, які вийдуть на сцену на заході сонця. Раніше на різних сценах грали групи та художники, такі як Пуерто-ріканський репер Джхай Кортес, його колеги з «реггі» з Пророчої культури, канадська співачка Алексія Кара та інді та чуттєвий ритм Channel Tres. У суботу головна сцена стане для американської та колишньої зірки фабрики Dineny Майлі Цирус, до якої приєднався на чолі плаката американський репер Асап Рокі, відомий шведський ді-джей Alesso, її мексиканський колега Deorro і колега аргентинського реперTiago PZK, а також чилійський Хав'єра Мена. Фестиваль закритий в неділю Штрихи, з Лос-Анджелесом (Каліфорнія) -народжений репер Doja Cat, її колега, народжений в Техасі Кулемет Келлі, норвезький ді-джей Алан Уокер, продюсер електронної музики і автор Кріс Лейк, і аргентинський Нікі Ніколь, показник репу, розробленого в місті Росаріо. ДЕСЯТИРІЧЧЯ КОНЦЕРТІВ Закріплений як один з найважливіших масових фестивалів на континенті, Lollapalooza вперше прибув до південноамериканської країни в 2011 році, і в ці вихідні він відзначить своє десяте видання в Сантьяго, хоча цього разу воно буде не в парку О'Хіггінс, як це було традиційно, а в Двохсотріччя Парк. З великою кількістю місцевих артистів на рекламному щиті та десятками міжнародних гостей завершують шоу з більш ніж 100 гуртами, цьогорічний фестиваль має сім одночасних етапів, які чекають тисячі відвідувачів. Як детально розписала організація, як і в попередніх виданнях, фестиваль матиме план сталого розвитку, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище. «Наша платформа, завдяки якій ми приносимо музику, мистецтво та культуру загалом тисячам людей, також є засобом, де ми викриваємо, наприклад, дії, які сприяють тому, щоб зробити світ кращим місцем, де ми закликаємо нас думати, що всі ми є частиною рішення для зміни кліматичної кризи і що ми нести відповідальність взяти на себе стримати свої руйнівні наслідки», - сказала виконавчий продюсер зони культури та стійкості лотоса Паола Кастельвеккіо. АНТИКОВІДНІ ЗАХОДИ Через пандемію covid-19 версії 2020 та 2021 років були призупинені, і організатори оголосили, що для цього видання будуть впроваджені різні санітарні заходи, наказані Міністерством охорони здоров'я (Мінсалом), такі як обов'язкова повна схема вакцинації та постійне використання масок. На сьогоднішній день в Чилі зареєстровано 3,3 мільйона інфекцій, з яких 58 494 знаходяться в активній стадії захворювання, тобто вони мають здатність поширювати вірус; з іншого боку, кількість смертей з початку надзвичайної ситуації зі здоров'ям у березні 2020 року становить понад 44 000 підтверджених людей за Мінсалом. Lollapalooza - фестиваль, заснований у 1991 році в США, він розгорнув своє перше міжнародне виробництво в Чилі, а потім відкрив досвід в Колумбії, Аргентині та Бразилії. Фестиваль також є випробувальною камерою для виходу майбутніх масових заходів, обмежених на два роки в Чилі, одній з країн з найжорсткішою політикою у світі проти covid-19. Ці заходи вплинули на індустрію мистецтва, культури та розваг, а їх продовження спричинило заворушення в секторі, який місяцями просив уряд розслабити заходи, щоб мати можливість воскресити та відновити тисячі робочих місць, які були знищені за цей час пандемії. НАЧАЛЬНИК SSB-JM/LLL (фото)