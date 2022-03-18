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Четвер 17 Березень 2022
Україна

Lollapalooza повертається до Чилі після двох років призупинення через пандемію

17 Березень 2022

Сантьяго де Чилі, 17 березня Музичний фестиваль Lollapalooza повертається до Чилі з завтрашньої п'ятниці після двох років призупинення через обмеження здоров'я через пандемію, з сіткою артистів на чолі з американською поп-співачкою Майлі Сайрус та рок-групами Foo Fighthers and The Strocts. Закріплений як один з найважливіших масових фестивалів на континенті, Lollapalooza вперше прибув до південноамериканської країни в 2011 році, і цими вихідними він відсвяткує своє десяте видання в Сантьяго, хоча цього разу це буде не в парку О'Хіггінс, як це було традиційно, але в Двохсотріччя Парк. З великою кількістю місцевих артистів та десятками міжнародних гостей, які завершують шоу з більш ніж 100 гуртами, фестиваль відбудеться 18, 19 та 20 березня в семи одночасних етапах, які чекають тисячі відвідувачів. Як детально розписала організація, як і в попередніх виданнях, фестиваль матиме план сталого розвитку, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище. «Наша платформа, завдяки якій ми приносимо музику, мистецтво та культуру загалом тисячам людей, також є засобом, де ми викриваємо, наприклад, дії, які сприяють тому, щоб зробити світ кращим місцем, де ми закликаємо нас думати, що всі ми є частиною рішення для зміни кліматичної кризи і що ми нести відповідальність взяти на себе стримати свої руйнівні наслідки», - сказала виконавчий продюсер зони культури та стійкості лотоса Паола Кастельвеккіо. Через пандемію covid-19 версії 2020 та 2021 років були призупинені, і організатори оголосили, що для цього видання будуть впроваджені різні санітарні заходи, наказані Міністерством охорони здоров'я (Мінсалом), такі як обов'язкова повна схема вакцинації та постійне використання масок. На сьогоднішній день в Чилі зареєстровано 3,3 мільйона інфекцій, з яких 58 494 знаходяться в активній стадії захворювання, тобто мають здатність поширювати вірус. З іншого боку, кількість смертей з моменту початку надзвичайної ситуації зі здоров'ям у березні 2020 року становить понад 44 000 людей, підтверджених Мінсалом. Lollapalooza - фестиваль, заснований у 1991 році в США, він розгорнув своє перше міжнародне виробництво в Чилі, а потім відкрив досвід в Колумбії, Аргентині та Бразилії.