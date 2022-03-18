Дізнайтеся про положення про ніч Гуачерни в Барранкільї

Через два роки Барранкілья в черговий раз проведе одне з найважливіших подій докарнавального періоду: Ніч Гуачерни. 18 березня вулиці міста наповняться монокуками, маримондами, камбіамберами та каракулями, які дадуть глядачам шоу, але для того, щоб насолодитися цим, влада нагадала деякі свідчення щодо забезпечення біобезпеки.

З одного боку, з точки зору біобезпеки було зазначено, що для в'їзду в райони, що оточують маршрут, де пройде парад, буде потрібно повна картка вакцинації проти covid-19. Крім того, в зоні збирання буде підтримка біобезпеки, особливо умивальників, алкоголю, масок та санітарних кабінок. Також будуть доступні автомобілі швидкої допомоги, що охоплюють маршрут параду та фіксовані пункти медичної допомоги.

Буде здійснюватися контроль пропускної спроможності на всіх входах, що експлуатуються наглядовими охоронцями та під керівництвом Єдиного командного посту.

З іншого боку, з питань безпеки Секретаріат уряду округу повідомив, що на цю п'ятницю в Гуачерні безпека та біозахист будуть посилені в найвищих районах, таких як 76, 72, 70, 69 вулиці, Плаза-де-ла-Пас, серед інших, які матимуть спеціальний контроль.

Влада нагадує, що парад планується розпочати о 19:00, і як міра біобезпеки кількість фольклорних груп знизилася з 176 до 83, що становить 47% зменшення. Що стосується костюмів, то скорочення складе 75%. Так само на початку параду вийде великий блок костюмів, щоб применшити час виставки.

За підрахунками, остання група параду піде о 10:30 вночі, тобто на 1 годину-півтора раніше, ніж у 2020 році.

Слід зазначити, що в рамках положень влади також було погоджено регламентувати оренду стільців. Зі свого боку, Районний секретаріат міського контролю та громадського простору надав економічне використання громадського простору вздовж маршруту Гуачерна для оренди стільців членам 11 різних організацій ашлара.

Таким чином, ціна на оренду стільців була встановлена максимум 25 000 песо під час параду Guacherna, загалом 15 стільців, доступних для дозволу.

Було зазначено, що сідла зобов'язані дотримуватися протоколів біобезпеки, мати територію в належних умовах прибирання та прибирання, зберігати площу платформи на 1,50 метра вільною для пішоходів та залишати середні вулиці та перехрестя без розміщення протягом усього параду. Всього було надано 1 580 дозволів на використання стільців під час Guacherna, тобто дозволено близько 23 700 стільців.

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