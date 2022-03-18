Хосе Фернандо Ортега, батько «Калі культури», помер

ім'я Хосе Фернандо Ортега Хінестроза відомий в долині за те, що він був розумом за газетою Cali Cultural, заснованої в серпні 1996 року. Це був перший медіум, орієнтований на інформування людей про різні культурні події, демонстрації, постановки та представників. Практично це був літературний журнал, який також розповідав про музику, кіно, живопис, театр та інші вирази.

Письменниця, журналістка, історик та ілюстратор Ортега Хінестроза закінчила магістр сучасних мов у місті Ла Сорбонна в Парижі. Там же він отримав два дипломи з політології та політичної філософії. Довгий час він цікавився і працював на це, рятуючи та захищаючи історію мікрорайону Сан-Антоніо, в Калі. Все це вийшло з його років у Європі, де він тісно сприймав повагу людей до їх архітектурної та історичної спадщини, навпаки того, що сталося в районі Каленьо.

Він був членом Ради дій спільноти Сан-Антоніо і добровільно погодився бути президентом в період з 1992 по 1994 рік. Звідти, і за підтримки громади, він провів низку заходів на благо сусідства, найважливіший з яких призвів до створення відповідної газети.

Найважливішим виданням Ортеги було Сан-Антоніо: Бахарек, вугілля та камінь. Історія мальовничого куточка, який став обов'язковим довідковим матеріалом для різних художніх колективів, які цікавляться історією міста Калі. Це твір, побудоване з декількох історій, які стосуються всього, від історіографічного, архітектурного та художнього до міського. На сторінках книги представлені кам'яні вулиці, популярні місцеві персонажі, споруди, міфи та анекдоти, характерні для космосу.

Огляд книги, написаної Шарімом Лемосом Діасом, поширюється в Інтернеті. У ньому він пояснює: «Ця історія обертається навколо конкретного сектора Емпедрадо, де вони почали будувати тимчасові та рудиментарні будинки в гуадуа, матабо або ковбасі, з гуадуа або солом'яними дахами, які згодом будуть знесені для входу в будинки в бахареке з жерстяними дахами; це було повільне і безшумне вторгнення в які почали заселяти ці безлюдні землі.

Земля, яка пахне не більше, ніж забуття можливо. Тому що те, що ми зараз, не показує нічого, крім жителів міста, що ми не цінуємо цю спадщину, і ми обираємо життя жадібності, забуваючи про наших попередників, які були тими, хто взяв на себе початкове, але, можливо, необхідне життя. Йдеться про спільну традицію стародавньої Калі, і це було вирощувати домашніх тварин, таких як кури та півні, які гуляли не тільки по ділянках, але і по тій же вулиці. Невеликі ділянки були засаджені плодовими деревами. На ранчо в секторі не було ні стоків, ні води в секторі. Ранчо не мали вбиралень, і «використання жереб» було дуже поширеним явищем. За допомогою листа апельсинового дерева злякався запах, який виділяв сонце на спинках тих, хто вважався «камбушами».

Електрика також не надійшла, через роки були відкриті дощові та дренажні канали, а також поступово надходили вбиральні. В цей час ще не було каналізації в секторі. Перші води водопроводу, що прибув, були відфільтровані води, тому спалахнуло кілька епідемій черевного тифу і дизентерії. Жоден лічильник не був встановлений, тому спосіб оплати складався із зменшеного фіксованого щомісячного платежу, який отримав Дон Карлос Вітель, касир під час муніципальних компаній. Прихід фільтрованої води був у 1932 році, і лише кілька сімей користувалися цією користю. Лос-Москера, Афанадор і Роблес».

Ті, хто знав його ближче з Ортегою, кажуть, що він завжди був захисником духу Сан-Антоніо. Кажуть, що за свої роки на Старому континенті він ніс з собою клаптик землі з околиць свого серця. Мир у своїй могилі для цього сновидіння.





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