Джордан: «Нам не вистачало ніг»

Лондон, 17 березня Севільян Джоан Джордан визнав після ліквідації проти Вест-Хема в Лізі Європи, що його команді «не вистачало ніг», щоб мати можливість конкурувати з інтенсивністю англійців, у чому він звинувачував у численних жертвах, які вони зазнають. «Костюми розчаровані, це дуже жорстка палиця для нас. Ми були дуже схвильовані не в цьому змаганні, а в цьому раунді», - сказав Джордан пресі після матчу. Він вважав, що результат першої ноги був «коротким» для заслуговує Севільї, і що вони розраховували на повернення, щоб бути «іншим» матчем. «Це коштувало нам в першому таймі, вони нас добре затягнули, людина людині. По-друге, коли ми мали це більш контрольоване, ми не могли потрапити в нього, ми не входили в нього зуби. У понаднормовому режимі ми вже були дуже втомлені, і нам не вистачало ніг», - сказав він. Півзахисник сказав, що «він не любить виправдань», але реальність полягає в тому, що «нескінченна кількість жертв, які страждає Севілья, важила в краватці.