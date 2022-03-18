Дженаро Вілламіль побив Ернесто Зеділло за критику латиноамериканських правителів: «Чемпіон емпатії»

CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2020.- Informe diario sobre el avance del Covid-19 en el país el cual encabeza el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell y que estuvo acompañado por Giancarlo Summa, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México y Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Колишній президент Ернесто Зедільйо Понсе де Леон здивував усіх мексиканців після того, як знову з'явився з повідомленням під час віртуальної конференції «Економічний прогноз і майбутнє технологій в Латинській Америці», в якій він критикував латиноамериканських правителів .

Під час участі у круглому столі, організованому багатонаціональною компанією NTT Data, колишній політик Інституційної революційної партії (PRI) нарікав, що біля керма різних країн Латинської Америки проходить «хвиля популістських і невмілих правителів».

На ці заяви відповіли журналісти, пов'язані з четвертою трансформацією (4 квартал), які зі своїх профілів у соціальних мережах приєдналися до Zedillo та підтвердили свій спосіб вираження себе до лідерів Латинської Америки.

Першим відреагував Дженаро Вілламіл, президент Мексиканської державної системи громадського мовлення (SPR). У твіті він знущався над тим, як колишній президент видав свої заяви і перерахував усі помилки, які він зробив протягом свого терміну, що послабило Мексику соціально, політично та економічно.

«Каже чемпіон емпатії та чутливості: Ернесто Зедільо. Той самий, хто сказав жебракові: «У мене немає готівки». Тойсамий, який залишив усім мексиканцям вічний борг Фобапроа, щоб «популістично» врятувати банк, а потім погано продати його за кордоном», - написав він.

(Фото: Твіттер)

Зі свого боку, заява Альваро Дельгадо, постійно вказується на підтримку Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) та Q4, також скористався соціальними мережами, щоб поділитися повідомленням Зедільйо та пам'ятати, що він сприяв «грабежу» бізнесменів, банкірів та політиків.

«Ернесто Зеділло, який призвів до грабежу бізнесменів, банкірів і політиків, багатомільйонний борг яких він успадкував від мексиканців, критикує «хвилю популістських і невмілих правителів», - сказав журналіст.

КористувачіTwitter не мовчали і вирішили поділитися своєю позицією з цього питання в твітах Villamil та Delgado. Деякіпідкреслили інші помилки, допущені Ернесто Зедільо під час його шестирічного терміну, а інші підтримували та підтримували рішення, такі як Фобапроа, оскільки це забезпечило єдиний вихід із цієї фінансової кризи, сказали вони.

«На відміну від AMLO, Зедільо не просто верескував, що економіка була залишена йому погано, але почала тягнути, і докінця 2000 року економіка вже відновилася, те, чим інші ніколи не могли похвалитися», - написав @kmelinapuente, який описує себе як економіста у своєму профілі.

«Шоста річниця воєнізників (Чіапас) і наркокартелів по всій країні Груднева помилка Fobaproa Massacre de Acteal Dollar виросла з 3 до 10 песо Процентні ставки зросли вище 120 відсотків на рік і т.д., і т.д.,», - підкреслила журналістка Маріана Ескобедо.

Ернесто Зеділло допитував «популістських» правителів Латинської Америки та їх поводження з пандемією COVID-19 (Фото: EFE/LEONARDO MUÑOZ)

Колишній президент також скористався простором, щоб висловити свою незгоду з управлінням пандемією в цьому регіоні світу, оскільки з його точки зору це була «латиноамериканська катастрофа». У той же час він зазначив, що очікується, що країни Латинської Америки матимуть найвищі показники смертності та захворюваності у 2020 році.

«Будемо сподіватися, що хвиля популістських і невмілих правителів, які страждають на велику кількість країн Латинської Америки , буде слідувати, завдяки демократії, яка, хоча і пошкоджена ми все ще маємо, рішучими лідерами, здатними робити те, що необхідно для того, щоб наші нації твердо були на шляху розвиткута подолання нашої історичної відсталості», - прокоментував колишній президент Мексики.

Так само мексиканський політик і економіст присвятив себе критиці рішення латиноамериканських урядів зупинити і змінити структурні реформи, прийняті в минуломуі які могли б стимулювати економічний розвиток в країнах Латинської Америки.

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