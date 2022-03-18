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п'ятниця 18 Березень 2022
Україна

Ян Ульріх аукціони велотур 1998 року на допомогу Україні

Newsroom Infobae

18 Березень 2022

Берлін, 18 березня німецький мотоцикліст Ян Ульріх випустив велосипед, який він виграв Тур де Франс з 1998 року, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. Аукціон зараз відкритий, він триватиме до 6 квітня, а ставки вже перевищують 10 000 євро. Ульріх був єдиним німцем, який виграв Тур де Франс, але пізніше він вийшов з милості через підозри в допінгу, які змусили його перейти від героя до свого роду лиходія в німецьких ЗМІ. Низка проблем у його особистому житті також викликала ускладнення і позначилася на його здоров'ї. У 2021 році Ульріх, якому зараз 48 років, пережив тромбоз. Виручку від аукціону отримає організація «Ein Herz für Kinder» (A Heart for Children) за програму допомоги Україні. НАЧАЛЬНИК rz/ism