Ян Ульріх аукціони велотур 1998 року на допомогу Україні

Берлін, 18 березня німецький мотоцикліст Ян Ульріх випустив велосипед, який він виграв Тур де Франс з 1998 року, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. Аукціон зараз відкритий, він триватиме до 6 квітня, а ставки вже перевищують 10 000 євро. Ульріх був єдиним німцем, який виграв Тур де Франс, але пізніше він вийшов з милості через підозри в допінгу, які змусили його перейти від героя до свого роду лиходія в німецьких ЗМІ. Низка проблем у його особистому житті також викликала ускладнення і позначилася на його здоров'ї. У 2021 році Ульріх, якому зараз 48 років, пережив тромбоз. Виручку від аукціону отримає організація «Ein Herz für Kinder» (A Heart for Children) за програму допомоги Україні. НАЧАЛЬНИК rz/ism