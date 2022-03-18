Італія знизить ціну на паливо на 25 центів, щоб полегшити ескалацію

Рим, 18 мар Уряд Італії сьогодні схвалив указ, який дозволить знизити акцизи на ціну літра бензину і дизельного палива на 25 центів євро для полегшення ескалації енергії, що підтвердив прем'єр-міністр Маріо Драгі. Текст, схвалений одноголосно Радою міністрів і включаючи допомогу в розмірі 4,4 мільярда євро, передбачає скорочення на 25 євроцентів цих видів палива до 30 квітня. Драгі пояснив на прес-конференції, що «значна частина» цих заходів фінансуватиметься не державними касами, а «оцінюючи частину надзвичайних прибутків, які виробники отримують завдяки збільшенню витрат на сировину». НАЧАЛЬНИК gsm/vh