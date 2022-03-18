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п'ятниця 18 Березень 2022
Україна

Італія знизить ціну на паливо на 25 центів, щоб полегшити ескалацію

Newsroom Infobae

18 Березень 2022

Рим, 18 мар Уряд Італії сьогодні схвалив указ, який дозволить знизити акцизи на ціну літра бензину і дизельного палива на 25 центів євро для полегшення ескалації енергії, що підтвердив прем'єр-міністр Маріо Драгі. Текст, схвалений одноголосно Радою міністрів і включаючи допомогу в розмірі 4,4 мільярда євро, передбачає скорочення на 25 євроцентів цих видів палива до 30 квітня. Драгі пояснив на прес-конференції, що «значна частина» цих заходів фінансуватиметься не державними касами, а «оцінюючи частину надзвичайних прибутків, які виробники отримують завдяки збільшенню витрат на сировину». НАЧАЛЬНИК gsm/vh