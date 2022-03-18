Італія засвідчує збільшення інфекцій і закликає до обережності

Рим, 18 березня Коронавірусні інфекції зростають за останній тиждень в Італії, де спостерігається «висока циркуляція» збудника, попередив радник Міністерства охорони здоров'я Джанні Рецца цієї п'ятниці, який закликав до «розсудливості» від громадян. «Знову на цьому тижні дані covid-19 в Італії демонструють тенденцію до зростання. З огляду на високу циркуляцію вірусу та зростання рівня захворюваності, слід дотримуватися обережності», - сказав він на щотижневому поданні даних. За останні двадцять чотири години Італія підтвердила 76,250 нових коронавірусних інфекцій, що призвело до 13 724 411 кількість інфекцій, виявлених з початку кризи здоров'я, 20 лютого 2020 року. Смертельні випадки налічують 157,607, з яких 165 були підтверджені між вчорашньою та цією п'ятницею. З 89,67% населення старше 12 років вакциновано, понад 48 мільйонів італійців, 8 403 людини приймаються до лікарень, шість більше, ніж вчора, тоді як 474 потребують інтенсивної терапії, ще одна. Уряд Італії оголосив вчора вдень процес деескалації, який, серед іншого, призведе до скасування довідки про здоров'я з травня, коли буде вирішено, що робити з маскою. НАЧАЛЬНИК GSM/PDDP