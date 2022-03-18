Результати та турнірні таблиці італійського футболу Серія А

Результати матчів 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, а також турнірна таблиця:
- п'ятниця:
Сассуоло - Спеції 4 - 1
Генуя - Турин 1 - 0
- Субота:
(14h00 GMT) Неаполь - Удінезе
(19h45 GMT) Кальярі - Мілан
(11h30 GMT) Венеція-Сампдорія Союз
(14:00 за GMT) Емполі - Еллада Верона
Ювентус - Салернітана
(17h00 GMT) Рим - Лаціо
(19h45 GMT) Болонья - Аталанта
Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГФ ГК Діф
1. Мілан 63 29 19 6 4 55 29 26
2. Неаполь 60 29 18 6 5 51 21 30
3. Інтер 59 28 17 8 3 61 23 38
4. Ювентус 56 29 16 8 5 45 26 19
5. Лаціо 49 29 14 7 8 58 42 16
6. Аталанта 48 28 13 9 6 50 31 19
7. Рим 48 29 14 6 9 47 35 12
8. Фіорентина 46 28 14 4 10 47 37 10
9. Сассуоло 43 30 11 10 9 55 49 6
10-а Еллада Верона 41 29 11 8 10 54 46 8
11. Турин 35 29 9 8 12 34 30 4
12. Болоня 33 28 9 6 13 32 43 -11
13. Емполі 32 29 8 8 13 40 54 -14
14. Удінезе 30 27 6 12 9 35 44 -9
15. Спеція 29 30 8 5 17 31 54 -23
16. Сампдорія 26 29 7 5 17 37 51 -14
17. Кальярі 25 29 5 10 14 28 53 -25
18. Венеціанський союз 22 28 5 7 16 25 52 -27
19. Генуя 22 30 2 16 12 23 47 -24
20. Салернітана 16 27 3 7 17 22 63 -41
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