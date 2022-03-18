Ірак заявив, що вбили 5 терористів і заарештували 49 в ході профілактичних операцій

Багдад, 18 бер п'ять нібито членів Ісламської держави (Ісламської Держави) загинули, а ще 49 були заарештовані в ході «превентивних операцій», проведених силами безпеки Іраку в центральному і західному Іраку протягом перших трьох місяців року, повідомляє офіційне інформаційне агентство INA. Це «передбачувані операції в пошуках терористів», багато з яких «змогли приховати свою ідентичність і змінити свої імена», пояснив речник Контртерористичної служби Сабах Номан, цитований INA. Він пояснив, що всього 78 таких операцій було проведено в Кіркуку, Салах Едін і Діялі, де ІДІЛ була активною з 2014 року, і що в них «5 терористів загинули, а 49 інших були заарештовані, включаючи лідерів Ісламської Держави». Бойовики ІДІЛ завоювали великі території Іраку в 2014 році, особливо в сунітських районах, і поступово втрачали контроль над цими територіями з боку іракських сил, поки в кінці 2017 року уряд Багдада не оголосив перемогу над терористичною організацією. Однак джихадистські осередки все ще активні і здійснюють атаки в різних куточках країни, особливо проти силових структур і військових. Згідно з даними, оголошеними ООН в лютому, Ісламська Держава налічує від 6 000 до 10 000 бойовиків в Іраку та Сирії, і продовжує починати атаки стійкими темпами. НАЧАЛЬНИК sy-sr/fa/alf