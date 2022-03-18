Інформаційна програма фото Америка на 18 березня 2022

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Світ.- Моніторинг пандемії коронавірусу, кампанії вакцинації, зростання інфекцій та хвиля, спричинена варіантом омікрон. Ліма (Перу) .- Реакція на відновлення помилування, наданого в 2017 році колишньому президентові Альберто Фуджиморі. Тегусігальпа (Гондурас). - Місія Європейського Союзу з спостереження за виборчими виборами представляє остаточний звіт про загальні вибори в Гондурасі 28 листопада 2021 року. Мехіко (Мексика). - Прес-конференція президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Богота (Колумбія) .- Виборчі органи публікують остаточний підрахунок виборів до Сенату на тлі звинувачень у передбачуваному шахрайстві, здійснених лівим пактом коаліції Histórico. Панама Сіті (Панама). - Президент IACHR Рікардо Перес Манріке проводить прес-конференцію після візиту до імміграційних приймальних станцій (MRE) в Панамі. Кіто (Еквадор). - Вчителі протестують, щоб вимагати кращої заробітної плати. Світ.- Подальші офіційні реакції та демонстрації громадян навколо конфлікту між Росією та Україною. Вашингтон (США). - Покриття Білого дому. МИСТЕЦТВО, КУЛЬТУРА І РОЗВАГИ Токіо (Японія). - Токійський тиждень моди. Сеул (Південна Корея). - Сеульський тиждень моди. Індія.- Святий фестиваль. СПОРТ ФУТБОЛ Технічний директор Парагваю Гільєрмо Баррос Шелотто оголошує фінальний склад для ігор проти Еквадору та Перу. Матчі європейської ліги. БАСКЕТБОЛ Матчі Євроліги. ТЕНІС Відкрити BNP Paribas Теніс в Індійських Уеллс. АВТОСПОРТ Попередній перегляд Гран-прі Бахрейну Формули-1. МОТОСПОРТ Попередній перегляд MotoGP в Ломбок. ЛЕГКА АТЛЕТИКА Чемпіонат світу з легкої атлетики в Белграді. НАЧАЛЬНИК Таблиця для редагування графіки Америка (57 1) 3214855 Вид. 141 graficabogota@efe.com обм/ат/мф