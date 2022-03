INE наказав Морена зняти акції на Мандат відкликання

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Верховний суд нації (SCJN) постановив, що політичні партії не можуть сприяти скасуванню мандата, і в результаті цього рішення Національний виборчий інститут (INE) наказав сьогодні вдень національного президента партії Movimiento de Regeneración Nacional (Морена) Маріо Delgado Carrillo, щоб зняти рекламні програми на радіо, телебаченні та соціальних мережах.

Події відбуваються після того, як члени партій Інституційної революційної (PRI) та Демократичної революції (PRD) засуджували Маріо Дельгадо, національного президента Морени, за поширення двох відео у соціальних мережах у Facebook , Twitter та YouTube.

А також поширення політичної пропаганди та ймовірне використання державних ресурсівшляхом сприяння участі громадян для здійснення скасування мандату Президента Республіки.

Національний виборчий інститут (INE) наказав національному президентові Національного руху регенерації (МОРЕНА) Маріо Дельгадо зняти рекламу, пов'язану з відкликанням мандату AMLO (Фото: EFE/Карлос Рамірес)

Таким чином, Комісія з скарг та скарг Національного виборчого інституту (INE) видала три запобіжні заходи, визнала два відповідні та відмовила один.

Що стосується першого запобіжного заходу, то Верховний суд нації (SCJN) постановив , що це суперечить Конституції для політичних партій для сприяння участі громадян у процесі Відкликаннямандату.

Згодом було попереджено, що публікація, зроблена у Facebook , відповідає платним рекламним характеристикам, тому Підрозділу технічного аудиту було запропоновано проаналізувати, чи є зловживання ресурсами Мореною у просуванні Скасування мандата.

З цієї причини Маріо Дельгадо Каррілло, президент Національного виконкому Морени, та політичній партії було наказано негайно, протягом періоду часу, який не може перевищувати трьох годин, видалити публікації з урахуванням запобіжного заходу.

Верховний суд нації (SCJN) визнав поширення Морени президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора неконституційним (Фото: Куартоскуро)

Скарга, подана Демократичною революційною партією (PRD) до Комісії з скарг та скарг Національного виборчого інституту (INE), стосується передбачуваного неправильного використання розповсюдження акцій під назвою MEXICO NOS NEED V1 та MEXICO NEED US V2 плануєтьсядля радіо і телебачення , яке в концепції ПРР втручається в звичайний час в процесі відкликання мандату шляхом позиціонування іміджу Федеральної виконавчої влади, а також тим, що голосування громадян обумовлюється на користь нього.

У зв'язку з цим Комісія заявила, що запобіжні заходи, які вимагаються відповідно до критерію Верховного Суду Нації (SCJN), який визначив, що участь політичних партій не відбувається в механізмі прямої демократії, яким є Відкликання Мандату.

Таким чином, Національний виборчий інститут (INE) наказав Морені вилучити матеріал, що засуджується, і попросив їх замінити протягом шести годин юридичного повідомлення.

Однак Морена також подала скаргу до Комісії зі скарг та скарг Національного виборчого інституту (INE) на публікації, зроблені 13 березня на порталі та соціальних мережах Партіянаціональної дії (PAN) ,оскільки вона нібито містить наклепницькі демонстрації проти вишневої партії. Засловами Морени, вона покликана знизити співчуття в контексті поточних локальних процесів, а також у навчаннях партисипативної демократії.

Цей запобіжний захід не продовжився , оскільки Комісія сама визначила, що «під виглядом доброго закону вирази, що містяться в матеріалі, викривлені, становлять перспективу, критику чи думку національного президента ПАН та цієї партії з питань, які є зрозумілими суспільний інтерес».

Сенат схвалив думку, що дозволяє чиновникам сприяти відкликання мандату (Фото: EFE/Палат депутатів)

Запобіжні заходи, накладені Національним виборчим інститутом (INE) щодо Маріо Дельгадо та Морени, приходять після вчорашнього загального схвалення в Сенаті і, зокрема, думки, що дозволяє чиновникита законодавці можуть поширювати та сприяти відкликання мандата консультації з 67 голосами за, 34 проти та нуль утримань.

Думка встановлює тлумачення в Загальному законі про виборчі процедури та Федеральному законі про відкликання мандату, так що думки та дії державних службовців щодо скасування мандату не розглядаються як урядова пропаганда.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: