Нью-Делі, 18 березня Індія закликала в п'ятницю не «політизувати» можливу закупівлю сирої нафти з Росії, незважаючи на міжнародні санкції, оскільки Нью-Делі «повинен продовжувати зосереджуватися на конкурентних джерелах енергії», оскільки, на відміну від інших країн, йому потрібно імпортувати 85% нафти, яку вони використовують. «Законні енергетичні операції Індії не повинні бути політизовані», - йдеться в заяві урядових джерел Індії, підкресливши, що Індія «значною мірою покладається на імпорт для задоволення своїх енергетичних потреб». Так, зазначив він, майже 85% її потреби в сирому нафті (5 млн барелів на день) має бути імпортовано, хоча до цих пір «Росія була маргінальним постачальником», оскільки двосторонніх імпортних угод немає і покриває менше 1% її потреб. В даний час більшість індійських імпорту надходить з Іраку (23%), Саудівської Аравії (18%), Об'єднаних Арабських Еміратів (11%) або США (7,3%), відсоток з останнім, який розраховує збільшити в цьому році до 11%, згідно з приміткою. Але Індія нагадала, що «геополітичні події поставили значні виклики» її енергетичній безпеці не тільки через війну в Україні, а й через санкції проти Венесуели чи Ірану, які змусили їх обирати альтернативні джерела, які часто дорожчають. Індія, яка показала свій нейтралітет в українському конфлікті через свої міцні оборонні зв'язки з Росією та стриманістю, яку Москва вчиняє над своїм ворогом Китаєм, критикувала, що деякі країни скасовують обмеження, коли мають енергетичну «самодостатність» або продовжують закуповувати нафту або газ у Москви. «Індії потрібно продовжувати зосереджуватися на конкурентних джерелах енергії. Ми вітаємо пропозиції від усіх виробників. Індійські трейдери також працюють на світових енергетичних ринках, щоб вивчити найкращі варіанти», - підсумував він. Ця заява надійшла після того, як прес-секретар Білого дому Джен Псакі запитали на прес-конференції минулого вівторка про можливість Індії придбання сирої нафти з Росії. Прес-секретар відповіла, що країни повинні дотримуватися санкцій, введених проти Москви, хоча вона зазначила, що не вірить, що це буде порушенням санкцій з боку Нью-Делі. «Але також подумайте, де ви хочете бути, поки книги історії пишуться прямо зараз. Підтримка російського керівництва - це підтримка вторгнення, яке, очевидно, має руйнівний вплив», - додав Псакі. НАЧАЛЬНИК mt/pi