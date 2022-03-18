Gasly випереджає Ferrari в першому вільному Бахрейні

Написання спорту, 18 березня француз П'єр Газлі (Альфа Таурі) був найшвидшим у цю п'ятницю на першому безкоштовному тренуванні Гран-прі Бахрейну, першого чемпіонату світу Формули-1, що відбувся на трасі Сахір, на околиці Манами, столиці країни. На своєму найкращому колі, покритий Газлі, м'якими шинами, 5 412 метрів доріжки Бахрейні за одну хвилину, 34 секунди та 193 соті, 364 менше, ніж Monegasque Charles Leclerc та 418 попереду іспанця Карлоса Сайнца, двох вершників Ferrari, які встановили свій час із середньою сполукою. Друге тренування відбудеться з шостої години дня (чотири години дня в іспанському материковому часі, 15 годин GMT).