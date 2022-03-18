Французька футбольна ліга 1 Результати та турнірні таблиці

Результати матчів 29 туру чемпіонату французької футбольної ліги 1, та турнірні таблиці:
- п'ятниця:
Сент-Етьєн - Труа 1 - 1
- Субота:
(16:00 GMT) об'єктив - Клермон-Ферран
(20:00 GMT) Нант - Лілль
(12h00 GMT) Монако - Париж СГ
(14h00 GMT) Анже - Брест
Бурдеос - Монпельє
Ренн - Мец
(16h05 GMT) Реймс - Ліон
(19h45 GMT) Марселла - Ніза
Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГФ ГК Діф
1. Париж СГ 65 28 20 5 3 59 24 35
2. Марселла 50 28 14 8 6 43 26 17
3. Ніцца 50 28 15 6 7 38 21 17
4. Ренн 49 28 15 4 9 57 27 30
5. Страсбург 47 28 13 8 7 50 32 18
6. Лілль 43 28 11 10 7 37 35 2
7. Нант 42 28 12 6 10 36 30 6
8. Монако 41 28 11 8 9 40 30 10
9. Лінза 41 28 11 8 9 42 38 4
10. Ліон 41 28 11 9 8 40 37 3
11. Монпельє 38 28 11 5 12 41 40 1
12. Реймс 35 28 8 11 9 32 31 1
13. Брест 35 28 9 8 11 36 42 -6
16. Клермон-Ферран ФК 28 28 7 7 14 27 48 -21
17. Лорьян 27 28 6 9 13 24 43 -19
18. Святий Стефан 27 29 6 9 14 29 51 -22
19-й Мец 23 28 4 11 13 25 46 -21
20. Бурдеос 22 28 4 10 14 38 68 -30
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