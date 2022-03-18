AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
п'ятниця 18 Березень 2022
Україна

Французька футбольна ліга 1 Результати та турнірні таблиці

Newsroom Infobae

18 Березень 2022

Результати матчів 29 туру чемпіонату французької футбольної ліги 1, та турнірні таблиці:

- п'ятниця:

Сент-Етьєн - Труа 1 - 1

- Субота:

(16:00 GMT) об'єктив - Клермон-Ферран

(20:00 GMT) Нант - Лілль

(12h00 GMT) Монако - Париж СГ

(14h00 GMT) Анже - Брест

Бурдеос - Монпельє

Ренн - Мец

(16h05 GMT) Реймс - Ліон

(19h45 GMT) Марселла - Ніза

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГФ ГК Діф

1. Париж СГ 65 28 20 5 3 59 24 35

2. Марселла 50 28 14 8 6 43 26 17

3. Ніцца 50 28 15 6 7 38 21 17

4. Ренн 49 28 15 4 9 57 27 30

5. Страсбург 47 28 13 8 7 50 32 18

6. Лілль 43 28 11 10 7 37 35 2

7. Нант 42 28 12 6 10 36 30 6

8. Монако 41 28 11 8 9 40 30 10

9. Лінза 41 28 11 8 9 42 38 4

10. Ліон 41 28 11 9 8 40 37 3

11. Монпельє 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Реймс 35 28 8 11 9 32 31 1

13. Брест 35 28 9 8 11 36 42 -6

16. Клермон-Ферран ФК 28 28 7 7 14 27 48 -21

17. Лорьян 27 28 6 9 13 24 43 -19

18. Святий Стефан 27 29 6 9 14 29 51 -22

19-й Мец 23 28 4 11 13 25 46 -21

20. Бурдеос 22 28 4 10 14 38 68 -30

. /BDS/MCD