Звільнений Mavericks менеджер подав до суду на клуб

DALLAS (AP) - Колишній генеральний директор Далласа Маверікс Донні Нельсон у четвер подав до суду на клуб, стверджуючи, що власник Марк Кубан звільнив його у відповідь за повідомлення про сексуальні проступки виконавчої команди.

У документі, поданому до суду округу Даллас, Нельсон заявив, що його стосунки з кубинцями пішли кислими, коли він вимагав дій проти виконавчої влади, що співпрацює, близький до власника, за сексуальні домагання заявника на роботу.

Невідомий Нельсон, кубинець досяг конфіденційної згоди з цією особою, згідно з позовом.

Погіршення його стосунків з кубинцем, про який Нельсон говорив раніше, було одним із близькості, досягло найгіршого моменту з його звільненням, згідно з позовом.

Коли Нельсон поскаржився, що він є предметом незаконної помсти Комісії з рівних можливостей зайнятості (EEOC), Кубинзапропонував йому 52 мільйони доларів, щоб відкликати позов та погодитися на угоду про мовчання, згідно з позовом.

Нельсон також звинуватив кубинця в залученні до моделі прикриття звинувачень у сексуальних проступках.

«Я подав цей позов від імені своєї родини та всіх працівників Mavericks, які зазнали домагання, дискримінації та відплати на робочому місці», - сказав Нельсон у заяві.

Mavericks також опублікував заяву, в якій вони заявили, що звинувачення проти виконавчої влади клубу «були негайно і ретельно розслідувані зовнішніми слідчими та адвокатом» і «були визначені, що були сфабриковані».

Команда також повідомила, що Нельсон «відмовився співпрацювати зі слідчими, які розслідують його поведінку. Заяви Нельсона про звільнення у відплати є абсолютно необґрунтованими, а сьогоднішній позов є безпідставним і повним брехні».

«Мави завжди намагалися зберегти приватними невідповідні дії Донні Нельсона, які призвели до його звільнення», - підсумувала команда.

Кубинець також відхилив претензії до ESPN: «Все в цьому документі є брехнею. Ми провели кілька повних розслідувань, і єдиною людиною, яка не відповідала стандартам Dallas Mavericks був пан Нельсон. В результаті його звільнили».

У 2018 році НБА розглянув звинувачення 2011 року в сексуальному насильстві проти кубинця, а також розслідування, яке призвело до того, що прокурори не переслідують справу.

Комісар Адам Сілвер вирішив не призупиняти кубинця після того, як зробив висновок, що він не брав безпосередньої участі в діях проступків по відношенню до жінок в його організації.