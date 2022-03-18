Кілька жителів села повертаються в постраждалий район Фукусіми

FUTABA, Японія (AP) - При першій можливості Ясуші Хосодзава повернувся до свого села в Футуабі після того, як невелика ділянка міста знову відкрилася минулого січня, через 11 років після ядерної катастрофи на заводі Фукусіма Даічі, який знаходиться на невеликій відстані від місця.

Це було непросто.

7 000 жителів Футаби, в яких знаходиться частина заводу, довелося евакуювати через радіацію після землетрусу і цунамі вбили або зникли понад 18 000 людей на північно-східному узбережжі Японії 11 березня 2011 року.

Тільки семеро людей повернулися назавжди в населений пункт.

«Футаба - мій дім. Я хотів повернутися з моменту катастрофи. Я завжди думав про це», - сказав Хосодзава, 77 років, під час інтерв'ю з The Assocated Press у своєму будинку, який сидить на сараї, повному рибальського спорядження.

Поруч з ним занедбане місце рамен, а навколо нього так багато знесених будинків і будівель, що околиці виглядають негостинно.

Hosozawa, відставний сантехнік, повинен був переїхати тричі за останнє десятиліття. Повернення в Футабу було його мрією, і він терпляче чекав, поки інші довколишні міста знову відкрилися раніше.

На його нещастя, водопостачання не було відновлено в той день, коли він повернувся до міста. Йому довелося піти в будинок друга в сусіднє село і наповнити водою пластикові ємності.

У населеному пункті немає клінік, магазинів або інших комерційних послуг для щоденних потреб. Ви повинні залишити Футабу, щоб придбати їжу або звернутися до лікаря, щоб дати вам ліки від діабету.

У звичайний день готують сніданок з рису, місо-супу та натто. Близько полудня ви їдете близько 10 хвилин, щоб дістатися до Намі, міста на північ від Футаби, де ви купуєте обід та інші продукти.

Гуляйте вечорами, але «Я не бачу жодної душі, крім копів на патрулі». Час від часу він ходить на вокзал, аби поспілкуватися з місцевими чиновниками. Випивши трохи саке вдома, він рано лягає спати, слухаючи старі пісні «енка».

Він з нетерпінням чекає приходу рибальського сезону і насолоджується вирощуванням овочів у своєму саду.

Але Хосозава задається питанням, чи це найкращий спосіб прожити свої останні роки. «Я не буду жити набагато довше, і якщо у мене залишиться ще три-чотири роки, я б краще не бути в такому Футабі», - сказав він. «Можливо, було помилкою повернутися».

«Хто хотів би повернутися в місто без шкіл або без лікаря? Я не думаю, що молоді сім'ї з дітьми хочуть повернутися», - сказав він.

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Коли величезна кількість радіації уникла заводу, понад 160 000 жителів по всій Фукусімі довелося евакуювати, включаючи близько 33 000, які ще не змогли повернутися додому.

З 12 довколишніх сіл, які залишаються повністю або частково обмеженими територіями, Футаба є останньою, яка дозволяє деяким жителям повернутися. У семи місцях все ще є обмежені зони, де інтенсивна дезактивація проводиться в районах, запланованих до відкриття в 2023 році.

Багато жителів Футаби були змушені відмовитися від своїх земель під будівництво родовища радіоактивного матеріалу, а невизначений ландшафт Фукусіми Даічі протягом наступних кількох десятиліть через його очищення ускладнює містобудування.

Проект Futaba, який допомагає оживити населений пункт за допомогою туризму, нового бізнесу та міграції з-за меж Фукусіми, бачить певний потенціал для освітнього туризму.

«У Футабі все ще є місця зі шрамами від катастрофи... і відвідувачі можуть побачити свою реальність і подумати про майбутнє», - сказав Хідехіко Ямасакі з проекту Futaba.

Хідеюкі Бан, співдиректор Центру ядерної інформації громадян, каже, що ті, хто повернувся в регіон, повинні пройти медичні огляди. Він каже, що рівень радіації схожий на рівень ядерного працівника, і може спричинити більший ризик раку протягом наступних п'яти років.

Futaba має намір офіційно відновити в червні площа 560-га (1400 акрів) біля залізничного вокзалу, близько 10% міста та район, який колись був комерційним районом і де проживало більше половини жителів. Візити в село дозволені з 2020 року, до Олімпіади в Токіо, коли поновилися поїзди та автобуси, і був відкритий музей катастроф, яким керує префектура.

Futaba запросив 24 компанії, багато з яких займаються прибиранням міста та заводу, розпочати новий бізнес як частину плану пожвавлення місцевої промисловості. У серпні планується відкриття тимчасової ратуші та будується житловий комплекс з 86 одиниць. Мета міста - мати 2000 жителів протягом наступних п'яти років.

Останні опитування показують, що тільки 11,3% з 5 625 людей, які все ще зареєстровані як жителі Футаби, хочуть повернутися туди жити, і більше 60% заявили, що цього не будуть. Але 66% кажуть, що хочуть залишатися на зв'язку з людьми.

Місцевим чиновникам, які повернуться жити в Футабу до того, як міська рада знову відкриється, все одно доведеться знайти шляхи поліпшення навколишнього середовища, щоб люди захотіли повернутися, сказав мер Широ Ізава. «Ми можемо це зробити, якщо не здамо».

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50 років Ацуко Ямамото керує рестораном швидкого харчування Penguin в Фукусімі громадського бізнес-центру Футаба, але щодня переїжджає з іншого міста Фукусіма.

«Я завжди думав, що мені потрібно щось зробити (через відновлення Футаби), тому я підняв руку», коли побачив пропозицію вільного місця в зоні харчування, яка відкрилася два роки тому, каже Ацуко, який раніше жив у Футабі. «Коли я евакуював, я ніколи не уявляв, що зможу повернутися в Футабу так».

Незважаючи на велику прихильність до рідного міста, йому неможливо жити там, каже він. Єдиний спосіб змусити ваш бізнес працювати - це придбати товари в Івакі, бізнес-центрі на узбережжі Фукусіма, де він зараз проживає, а потім проїхати близько 60 кілометрів (40 миль) до Футаби.

Його мати продавала пончики та гамбургери на стійлі біля залізничного вокзалу, і це було популярне місце серед місцевих студентів та пам'яткою для людей Футаби до катастрофи.

«Оскільки Футаба швидко перетворюється на невідоме місце, я сподіваюся, що це місце допоможе тим, хто раніше тут жив, відчувати себе як вдома», - говорить Ямамото. Найбільш визнані будівлі та будинки зриваються, а більшість відвідувачів - нові обличчя.

«З нашої точки зору, будівлі, які нагадують нам про наше місто, зникають, як будинки, де жили мої друзі, і це надзвичайно сумно», - сказав він, коли намагався стримати свої сльози. Він каже, що не може не їздити по місцях, де раніше були ці будинки, включаючи свої власні, щоб відчувати біль і згадати минуле.

«Це важко пояснити», - говорить він. «Тож я сподіваюся, що люди повернуться і насправді бачать це місце».

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Такумі Ямада, співробітник єдиного готелю Futaba, який знову відкрився в травні минулого року, родом з сусіднього села Наміє.

Ямада, 23 роки, більшу частину свого підліткового віку провела поза Намі після того, як виїхала зі своєї початкової школи і тікала до Сайтама, недалеко від Токіо, зі своїми батьками та двома братами.

Після навчання в інших частинах Фукусіми та Токіо Ямада вирішила повернутися додому, щоб відновити зв'язок і дізнатися більше про область, яку вона ледве запам'ятала.

Ямада каже, що вона була в захваті від часу, коли вона працювала на рецепції готелю, і випадково підслуховувала інших колишніх жителів, які говорять про місцезнаходження деяких спільних друзів.

«Було б чудово, якби цей готель став місцем зустрічі для тих, хто раніше тут жив», - сказала Ямада. «Якщо є люди, які продовжують дивуватися, чи варто їм повернутися, я думаю, що краще, якщо вони побачать ситуацію для себе».