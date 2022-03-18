Еквадор знімає обмеження ємності та знову відкриває нічне життя

Кіто, 18 мар Еквадор знову матиме бізнес, приватні установи та громадські простори, повні на 100% потужності після того, як його влада усунула будь-які обмеження щодо потенціалу цієї п'ятниці, а також постановила про відновлення нічного життя. У своїй останній резолюції Національний комітет з надзвичайних операцій (COE) дав зелене світло для повної потужності в «економічних, комерційних, культурних, рекреаційних, спортивних та масових публічних заходах». Це також включає футбольні матчі, як в Еквадорській футбольній лізі, так і в міжнародних клубних та національних футбольних матчах, де Федерація футболу Еквадор( FEF) попросила матч 29 березня проти Аргентини грати з повним Монументальним стадіоном Гуаякіль. Тільки одиниці громадського наземного транспорту, такі як автобуси, повинні продовжувати працювати без перевезення постійних пасажирів, тому їх максимальна місткість на даний момент залежить від кількості наявних місць. Так само національна COE закликала підприємців «відкрити на 100% заходи, такі як бари, дискотеки, караоке та ресторани», даючи можливість повернутися до нормального нічного життя країни. ПЕРШІ ВИПАДКИ BA.2 Це рішення про скасування всіх лімітів потужності приходить через два дні після того, як Міністерство охорони здоров'я повідомило про перші п'ять випадків в країні BA.2, субваріант омікрона, який ще не доведено більш летальним. Єдиними обмеженнями, які залишаються для боротьби з пандемією covid-19 у громадських приміщеннях, є обов'язок носити маску як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, періодична дезінфекція рук та вимога пред'являти сертифікат про вакцинацію для входу в установи або масові зустрічі. Картка вакцинації продовжуватиме вимагатися всім особам старше 12 років, за винятком вступу до центрів основних видів діяльності, таких як охорона здоров'я, освіта, робота та державні послуги. ШКОЛИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО НОРМАЛЬНОГО COE також ратифікувала дозвіл для шкіл нормально функціонувати, без обмежень на учнів у класі, те, що більше 1,8 мільйона студентів з Анд та Амазонки Еквадору вже почали робити цього тижня, і що з травня студенти з узбережжя та Галапагосів також зроблять. Для в'їзду в країну все ще існує обов'язок пред'явити свідоцтво про вакцинацію з отриманими щонайменше двома дозами або, якщо цього не вдалося, ПЛР з негативним результатом, зразок якої був узятий за 72 години до відвантаження. В даний час захворюваність covid-19 в Еквадорі залишається низькою, навіть після чотирьох карнавальних свят на початку березня, де відбулися урочистості, зустрічі та велика мобілізація людей між різними регіонами країни. Поки що Еквадор зафіксував понад 850 000 підтверджених випадків covid-19 та понад 35 000 смертей між підтвердженими та підозрюваними, тоді як він має високий рівень вакцинації, 77% його 17,7 мільйонів жителів вже вакциновані щонайменше двома дозами. НАЧАЛЬНИК FGG/LLL