DANE: Економіка країни зросла на 7,8% у січні 2022 року

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Хуан Даніель Ов'єдо, директор Національного адміністративного департаменту статистики (DANE), оприлюднив цифри того, що стало збільшенням економіки Колумбії протягом січня цього року. Ця інформація базується на цифрах 2021 року станом на ту ж дату.

Державний суб'єкт повідомив про діяльність, яка найбільше сприяла економічному зростанню, виділяючи транспортні та складські, торговельні, житлові та продовольчі послуги, класифіковані як треті сторони, що склало 6,3% з 7,8% пунктів, зафіксованих у збільшенні колумбійської економіки.

Однак, хоча цифри дають повітря покращення, січень 2022 року порівняно з груднем 2021 року зменшився на 2,2 пункту, звичайна корекція через демонтаж бізнесу під час різдвяного сезону.

Тим часом, деякі види діяльності, такі як фінансові та страхові, постраждали зі зменшенням на 28,6%, також приймаючи січень 2021 року як орієнтир і до трохи більше 25% порівняно з 2020 роком.

«Це пов'язано з останньою виплатою компенсації, пов'язаної з проектом Hidroituango», - прокоментував директор суб'єкта господарювання.

Цієї п'ятниці результати індикатора економічного моніторингу ISE були представлені на прес-конференції під керівництвом директора Ов'єдо. Тут також виділялися мистецькі, культурні та розважальні заходи.

За словами глави DANE, це було пов'язано з гнучкістю, наданою заходам біозахисту стосовно Covid-19 та його різних заходів до цього року в різних просторах та заходах, що відбуваються в країні, що включає більшу місткість у барах, ресторанах, рекреаційних та спортивних майданчиках, як а також відкриті майданчики, де проводяться концерти.

ЗОБРАЖЕННЯ ДОВІДКОВИХ ФАЙЛІВ. Працівник підраховує рахунки колумбійського песо в магазині в Боготі. Колумбія. 28 грудня 2018 року. РЕЙТЕРИ/Луїза Гонсалес

«Це внесок у ефект скасування обмежень мобільності та можливостей, які впливали на реактивацію мистецьких та розважальних заходів», - прокоментував Хуан Даніель Ов'єдо.

Тим часом, у щомісячній варіації, яка становила -2,2%, DANE запевняє, що це було завдяки зниженню сільськогосподарської активності та видобутку, що в кінцевому підсумку призвело до скорочення на 0,3%, коли він становив 2,7%.

З іншого боку, вторинна діяльність, така як виробництво текстилю, продуктів харчування та напоїв та все, що стосується виробництва об'єктів на основі нафти, гуми та інших матеріалів, сприяли 1,8% економічному зростанню в країні, причому 12,4 процентних пункту є цифрою в межах річна варіація представлена.

Нарешті, директор DANE робить висновок з оголошеним зростанням економіки країни: «Це відображає, що зростання економічної активності та зайнятості в січні розширили її розрив у зростанні, елемент, який необхідно враховувати в динаміці відновлення економіки та зайнятості населення».

Таким чином, зважені значення кожної з видів діяльності були відповідно до їх збільшення: первинна (12,8%), вторинна (17,4%) та третинна (69,8%) діяльність, згідно зі звітом національного статистичного суб'єкта.





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