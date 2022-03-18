Коста-Ріка з Кейлором Навасом для потрійної остаточної дати Конкакафа

Коста-Ріка матиме кілька важливих прогулів перед потрійною датою ліквідації Конкафа на ЧС-2022, хоча він матиме свою чудову фігуру, воротар Кейлор Навас.

Тренер Луїс Фернандо Суарес розкрив цієї п'ятниці список загонів, з якими він зіткнеться з матчами проти Канади, Сальвадора та США, які визначать, чи досягне Коста-Ріка до чемпіонату світу.

Коста-Ріка, яка в останні роки скоротила обсяги експорту футболістів, назвала лише сім легіонерів, серед яких Навас, воротарем ПСЖ. Інші 20 дзвінків - з місцевого рівня.

Імена, які надійдуть з-за кордону - Хуан Пабло Варгас (Мільйонери, Колумбія), Франсіско Кальво (Землетруси в Сан-Хосе, США), Рональд Матарріта (Цинцинатті, США), Брайан Ов'єдо (ФК Копенгаген, Данія), Алонсо Мартінес (Ломмель, Бельгія) і Джоел Кемпбелл (Монтеррей, Мексика).

«Селе» займає п'яте місце у восьмикутному Конкакафа, з 16 очками у 11 матчах, на даний момент поза прямою кваліфікацією (три місця для Конкакафа) та плей-оф проти Нової Зеландії.

До потрійної дати перші три місця знаходяться в руках Канади (25), США (21) та Мексики (21).

Коста-Ріка прийматиме канадців у четвер, 24 березня, відвідає Сальвадор 27th і буде місцевим 30 числа в США.

Викликали:

Воротарі: Кейлор Навас (Париж Сен-Жермен, Франція), Леонель Морейра (Алахуеленсе), Естебан Альварадо (Ередіано).

Захисники: Кендалл Вастон (Сапрісса), Хуан Пабло Варгас (Мільйонери, Колумбія), Даніель Чакон (Картагінес), Кейшер Фуллер (Гередіано), Карлос Мартінес (Сан-Карлос), Франсіско Кальво (Землетруси в Сан-Хосе, США), Рональд Матарріта (Cincinatti FC, США), Ян Ренс (Алахуеленсе), Брайан Ов'єдо (ФК «Копенгаген», Данія).

Листівки: Єльцин Техеда (Гередіано), Орландо Гало (Гередіано), Юстин Салас (Греція), Дуглас Лопес (Сантос). Селсо Борхес (Алахуеленсе), Брайан Руїс (Алахуеленсе), Брендон Агілера (Гуанакастека), Герсон Торрес (Гередіано), Карлос Мора (Алахуеленсе), Джейсон Беннет (Гередіано), Алонсо Мартінес (Ломмель, Бельгія).

Нападники: Джоел Кемпбелл (Монтеррей, Мексика), Хосе Гільєрмо Ортіс (Гередіано), Йохан Венегас (Алахуеленсе), Ентоні Контрерас (Гуанакастека).

DT: Луїс Фернандо Суарес

Дг/ол