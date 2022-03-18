Діти з високими здібностями: чи готова до них школа?

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 30: El Gobierno nacional oficializará este fin de semana la extensión del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) por el Covid-19, entre los días primero y 28 de febrero próximos, en el que se contempla que se debe "priorizar" la reanudación de las clases presenciales. Foto NAzzzz

Діти з високими здібностями (AACC) - це ті, хто має вищу за середню здатність до навчання та кардинально інший спосіб навчання, що відрізняє їх від інших дітей їхнього віку. Це може бути інтелектуальне питання, але також моторна, художня або інша тема. Тобто високі можливості не обмежуються інтелектуальними. Це діти, які, як правило, мають спосіб навчання, який відрізняється від традиційного способу навчання в більшості шкіл і, часто, їм нудно на заняттях. Давайте уявимо світ, який йде занадто повільно для них. І на додаток до цього їх просять почекати. Існують певні характеристики, загальні для дітей з високими здібностями:

- Це дуже цікаві діти, іноді дуже напружені, і вони задають багато питань.

- Вони люблять вчитися, і вони роблять це швидко.

- У них дуже розвинений словниковий запас.

- Вони вирішують шкільні завдання по-своєму.

- Їм подобається розмовляти з дорослими.

- Вони мають розвинений когнітивний розвиток, який навіть дозволяє їм вчитися самостійно.

- У них склалися думки з приводу різних предметів.

- У них глибоке сприйняття речей навколо них.

- У них є велична пам'ять.

- Вони мають можливість бачити ситуації з різних сторін і досліджувати альтернативи. Вони дуже креативні.

- Вони перфекціоністи.

- Вони чутливі. Іноді занадто багато.

Висококваліфіковані учні можуть бути обдарованими, талановитими або виключно кваліфікованими. Вони можуть відзначитися у всіх областях, мати таланти в певних областях або перевершити в деяких інших. Але вони також можуть представляти труднощі з навчанням, або тому, що вони ніколи не набули навчальних звичок, або тому, що їх мотивація знизилася. Цехлопці, які часто відчувають себе чорними вівцями групи і страждають від насмішок до знущань. Вони також можуть, побоюючись обтяжені, спробувати залишитися непоміченими, спробувати вписатися. Не знаходячи жодного стимулу, який їх мотивує, вони відволікаються або поводяться якимось руйнівним чином. Або вони ізолюють себе. Особливо це помітно у дівчат, які прагнуть замаскувати свої таланти, щоб спробувати вписатися. Розвинути весь потенціал цих хлопчиків у ворожій обстановці дуже складно.

Тому високі навички не завжди є синонімом академічного успіху. Відсутність навчальних звичок та відсутність мотивації - це вибуховий комбо, який часто закінчується у дітей, які кидають школу.

Необхідно виховувати, виховувати та розвивати особливі таланти цих учнів та заохочувати їх застосовувати бічне мислення до складних ідей, питань та ситуацій, навіть якщо деякі з них потребують підтримки для навчання в інших сферах.

На жаль, система продовжує розповідати нам, що слід вивчати, в якій формі і як його вивчити. У традиційній моделі освіти все робиться стандартизовано: всі роблять одне і те ж саме і одночасно. Але сьогодні, якщо всі ваші студенти роблять те ж саме, в той же час більше не буде генерувати жодної доданої вартості.

Персоналізована інструкція приймає студента як відправну точку. Якщо кожен з нас вчиться у власному темпі, має переваги щодо того, як вчитися і насолоджується цим по-різному, це означає, що ми б дізналися більше персоналізовано, ніж ніби ми були частиною виробничої лінії. Ми повинні дозволити студентам керувати власною автономією. Це означає зосередити увагу на них, дозволяючи їм досліджувати та вчитися відповідно до власних стилів та заохочувати власну відповідальність.

Так само, як є студенти, які потребують більшої підтримки чи супроводу, є й інші з високими здібностями, яким також потрібно слідувати різними шляхами. Ці траєкторії передбачають редизайн контенту, щоб дозволити їм досягти повного потенціалу. Як цей погляд відображається в класі? Перш за все, проведення збагачення навчальних програм, тобто більш складними гаслами, які їх стимулюють. Іншимиваріантами супроводу дітей з високими здібностями було б заохотити їх знайти інших учнів, можливо, з того ж циклу, але не обов'язково з того ж курсу, які мають однакові інтереси (робототехніка, написання віршів, аналіз історій, як щось будувати тощо) і якщо вони додають кілька студенти з однаковим інтересом відкривається майстер-клас з цього предмету. Цікавим у цьому є те, що саме вони повинні керувати собою. Тут повинні працювати самопізнання, комунікативні навички, прийняття рішень, вирішення проблем тощо. Вони також можуть зібратися разом, щоб підготуватися та взяти участь у хакатоні або деякій конкуренції, яка їх стимулює. Ідеязавжди полягає в тому, щоб кинути виклик їм виконати свій найбільший потенціал, а не покарати їх більшим завданням. Крімтого, необхідно стежити за учнем і побачити, чи сприяє їм це поглиблення або розширення вмісту, недостатньо, або, можливо, потрібне поступове прискорення. У разі сумнівів, Asociación Altas Capacidades Аргентина через своїх професіоналів консультує та супроводжує батьків, вчителів та менеджерів.

Чи будемо ми їх прискорити? Велика дилема. Що робити, якщо чотирирічна дитина прекрасно знає, як працює травна або кровоносна система? Ми надішлемо його до коледжу? Ні, тому що він пропустив би навчитися так багато інших речей, що стосуються його віку, що він повинен вивчити їх на початковому рівні, з норм, правил, зв'язку, роботи в групах тощо Існують еволюційні питання розвитку, віхи, яких він повинен досягти, які не залежать від академічного змісту. З іншого боку, те, що вони перевершують певну дисципліну, не означає, що їм може знадобитися розвиток інших областей або деяких соціально-емоційних навичок, особливо якщо вони борються за відношення до своїх однолітків чи інших людей.

Бувають випадки, коли діти також просуваються соціально і емоційно. Там, можливо, можна подумати про прискорення одного року, якщо вони мали здатність до навчання відповідно до вищого віку. Але не можна забувати, що хлопчики - це не «просто голова». Той факт, що вони знають вміст, не обов'язково означає, що вони повинні бути просунуті. Школа є найважливішим місцем для спілкування. Хлопчики повинні бути зі своїми однолітками не тільки хронологічними, а й інтересами. Яку емоційну стриманість може запропонувати класна кімната, коли ми 3, 4 або 5 років один від одного? Про що вони говорять, у що грають, що відбувається на дні народження або на світських зборах? Реальність полягає в тому, що ми завжди повинні розставляти пріоритети потребам дітей, бачити, що їм потрібно для досягнення свого найбільшого потенціалу, і генерувати для них значущі можливості навчання. Починаючи з проектної роботи, універсального дизайну навчання, групування їх з іншими дітьми з інших курсів для спеціальних проектів, з якими вони можуть ділитися інтересами, або розширення навчального проекту, всі вони є дійсними варіантами, які ми повинні розглянути.

Як ми бачимо, ця ситуація не обмежується пізнавальною , тому важливо, щоб система адаптувалася до студента, а не щоб студент повинен адаптуватися до системи. Нампотрібна освіта для всіх. Коли дитина відчуває себе ігноруванням, ми повинні запитати себе, чи працює система так, як слід, чи, можливо, ми повинні внести корективи, щоб включити всіх. Не тільки деякі.

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