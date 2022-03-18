Суддя Верховного суду Бразилії розпорядив Telegram Block, ключовий додаток для Болсонаро

Суддя Федерального Верховного суду Бразилії зобов'язав у п'ятницю заблокувати Telegram - ключове середовище для президента Джаїра Болсонаро та його прихильників перед виборами, вважаючи, що популярна платформа не співпрацює з владою та не бореться з дезінформацією.

Суддя Олександр де Мораес заявив, що платформа «припиняла відвідувати судові накази» кілька разів і визначила «повне та повне призупинення роботи Telegram в Бразилії», у рішенні, опублікованому на веб-сайті STF.

Популярна платформа російського походження та базується в Дубаї, встановлена на 53% бразильських мобільних телефонів і найшвидше зростає в Бразилії, повідомляє Вищий виборчий суд.

І це ключове значення для виборчої стратегії ультраправого президента Джаїра Болсонаро, який захищає необмежену свободу вираження поглядів відповідно до платформи.

У своєму рішенні, яке відповідає на запит Федеральної поліції, суддя дав Національному агентству телекомунікацій (Anatel) 24 години, щоб «негайно вжити всіх необхідних заходів для додання ефекту до заходу».

Він також закликав компанії Apple та Google та інтернет-провайдерів у Бразилії прийняти механізми протягом п'яти днів, щоб зробити використання програми нездійсненним в країні.

«Повне та всебічне» призупинення Telegram триватиме «до ефективного виконання раніше виданих судових рішень», - сказав суддя, який наклав щоденний штраф у розмірі 100 000 реалів, близько 20 000 доларів на компанії, які порушують його розпорядження.

У п'ятницю вдень додаток все ще працювало.

Серед замовлень, невиконаних Telegram, які призвели до його блокування, Мораес наводить відкриті профілі, пов'язані з болсонарським блогером Алланом дос Сантосом, який розслідується за поширення дезінформації, а також відсутність співпраці у випадках сексуального насильства над неповнолітніми та дитячою порнографією.

Він також нагадує, що Вищий виборчий трибунал Бразилії безуспішно намагався скликати представників Telegram на зустріч, щоб компанія співпрацювала у боротьбі з дезінформацією перед президентськими виборами в жовтні, як Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube і Квай були скомпрометовані.

- «Не дивно» міра -

Платформа, яка підлягала заборонним або обмежувальним заходам у кількох країнах, таких як Індія та Росія, вже давно перебуває у визначенні бразильської влади, особливо дратується тим, що компанія не має юридичного представництва в Бразилії і не відповідає на їхні вимоги щоб уникнути лавини дезінформації на жовтневих виборах, таких як та, яка розгойдувала виборчу кампанію 2018 року, особливо через WhatsApp.

«Цей захід не є ні дивним, ні несподіваним і матиме великі політичні та виборчі наслідки», - прокоментував у Twitter координатор цифрового монітора політичних дебатів Пабло Ортелладо.

Для професора блокада залишає Telegram дві альтернативи: «Або він реагує на бразильську систему правосуддя, щоб уникнути втрати одного з найбільших ринків (...), або він буде постійно заблокований, що рухатиме одну з головних частин виборчих кампаній».

Протягом декількох місяців Болсонаро концентрує своє членство в групах та каналах Telegram, побачивши деякі його публікації на Youtube, Twitter та Facebook видалені через неправдиву інформацію.

У повідомленні, опублікованому в Twitter цього п'ятничного ранку, Болсонаро сказав, коли він оголосив про інавгурацію роботи уряду: «Кожен день наш Telegram приносить багато дій, що представляють національний інтерес, на жаль, пропущені багатьма».

«Будьте бажаними і діліться правдою», - написав він, просуваючи свій канал на Telegram.

На відміну від інших додатків, Telegram дозволяє групам до 200 000 людей, канали без обмеження користувачів і практично не помірний вміст, тому потенціал для того, щоб вміст перейнявся вірусним, нескінченний.

Крім того, у нього є таємні чати і повідомлення можуть бути самознищені.

На своєму веб-сайті він може похвалитися «гарантом того, що жоден уряд чи блок країн-однодумців не можуть вторгнутися в конфіденційність людей та свободу вираження поглядів».

JM-MEL/додаток/ДГА