Севілья, 16 Мар Бетіс, форвард центру Борха Іглесіас нарікав про втрату над рогом своєї команди Айнтрахту у другому турі Ліги Європи і, незважаючи на удар «важкого дня для перетравлення», сказав, що зіткнення «врятувало» їх, тому що команда «повністю переконана в тому, що вона робить» і має «один останній лівий захоплюючого сезону». Борха Іглесіас вийшов на 78-й хвилині матчу, щоб замінити бразильця Вільяма Хосе Да Сілва, а дванадцять пізніше забив гол, який дав нічию на дев'яностих хвилині і мав можливість забити в додатковий час ще один заголовок, який пішов на перекладину Айнтрахта. Він описав у заявах до телебачення Бетіса як «сором» не забити те, що було б метою класифікації бетіка, і пояснив, що це походить від того, як м'яч прийшов до нього, перш ніж підкреслити, що, незважаючи на важку роботу ночі у Франкфурті, важливість того, що команда «повністю переконана того, що він робить». Галицька пунта нарікав на поразку, хоча він дізнався, що команда «суперзалучена» і з викликами Ліги та фіналу Копа дель Рей 23 квітня, що є «ключем» фіналу сезону, який передбачений як «захоплюючий» і з «дуже важливими викликами». «Ми будемо насолоджуватися цим усім», - сказав «Панда» після «важкої» ночі, яку можна забути, і в якій він отримав позитив від участі всіх гравців у проекті Мануеля Пеллегріні.