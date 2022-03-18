Болівійський конституційний оголошує дискваліфікацію Моралья «незаконною» у 2020 році

Ла-Пас, 17 березня Конституційний суд Болівії (ТС) визнав «неправомірною та незаконною» дискваліфікацію, яку судовий суд видав у 2020 році проти висунення колишнього президента Ево Моралеса сенатором, і зобов'язав зробити «фінансову компенсацію» через обмеження його права на бути кандидатом. Конституційна постанова, яка стала відома цього четверга, встановлює «всебічну репарацію порушених прав» колишнього президента Болівії та передбачає низку дій після оголошення «нікчемності» судової постанови жовтня 2020 року, що дало причину попереднього рішення Верховного Виборчий трибунал (TSE) за дискваліфікацію Моралеса. Думка ТК допускає «класифікацію збитку» та встановлює «подальшу економічну компенсацію» на користь Моралеса, яка включає «судові витрати», «втрату прибутку» та «наслідковий збиток, заподіяний органами відповідача». Він також визначає, що виборчий орган країни повинен сформулювати «своєчасні та відповідні» нормативні акти, щоб уникнути подібних ситуацій. ФОН На загальні вибори 2020 року, на яких також були обрані члени Сенату та Палати депутатів, ім'я Моралеса було представлено кандидатом на перший сенатор департаментом Кочабамби, хоча він був в Аргентині як політичний біженець. TSE вирішив дискваліфікувати Моралеса за те, що він не виконав вимогу проживати в країні, як зазначено в Конституції, що змусило його адвокатів продовжити процес в суді, щоб стверджувати, що він покинув країну за відсутність «конституційних гарантій». У той час Моралес мав низку скарг на передбачувані злочини геноциду, тероризму, виборчого шахрайства та законного зґвалтування, перед якими прокуратура видала ордери на арешт, за звинуваченнями, пред'явленими тимчасовим урядом колишнього президента Жанін Аньєс. Після виборів 2019 року, які згодом були анульовані, відбулася низка протестів з секторів антиМоралеса, які засуджували фальсифікації на виборах і призвели до відставки тодішнього президента, хоча він стверджував, що насправді відбувся «державний переворот». Моралес спочатку покинув країну до Мексики, як шукач притулку, а незабаром після цього він поїхав до Аргентини, де уточнив, що подав заявку на ту саму умову, щоб звідти також виконувати роботу лідера кампанії своєї партії, Руху за соціалізм (MAS). Вирок, який був почутий цього четверга, вказує в одній з найважливіших його частин, що елемент «який не розглядався або не аналізувався», був аргументом захисту Моралеса, який згадував, що «форс-мажорними обставинами» його постійне місце проживання стало переривчастим. ТК встановила, що конституційний прецедент щодо «виключення» проживання був «не повністю реалізований», а отже «порушився належний процес». Розмовляючи перед ЗМІ, сенатор опозиційної компанії Creemos Centa Rek уточнив, що ця конституційна постанова була видана 7 травня 2021 року і що насправді «врятований лист» Моралеса з'явився як «жертва», а не фігурує як хтось, хто «вчинив виборчі шахрайства». Після кризи 2019 року Болівія переживає приховану поляризацію, яка часто проявляється на вулицях, серед тих, хто стверджує, що ці події були пов'язані з виборчими шахрайствами, і уряд, який разом з MAS наполягає на тому, що був «державний переворот». НАЧАЛЬНИК ГРБ/YSM/ла