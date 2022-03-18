Барранкілья Юніор стане другим колумбійським клубом на груповому етапі Копа Судамерикана

Кваліфікаційний етап 2022 року Copa Conmebol Sudamericana для Колумбії закінчився в ніч на цей четвер, 17 березня протистоянням між Юніор з Барранкільї та Ла-Екідад .

Поєдинок між командою Атлантики та Боготи запечатав серію у зворотному ключі в Барранкільї, який визначив другий колумбійський клуб, встановлений безпосередньо на груповому етапі другого найважливішого континентального турніру, організованого Conmebol.

Це були зарплати обох команд у грі, що грали на стадіоні Метрополітано Роберто Мелендес:

Барранкільямолодший: 4-2-3-1 (DT: Хуан Круз Реал)

Себастьян Вієра; Фабіан Віафара, Даніель Розеро, Хорхе Аріас, Єсус Кабрера; Гомер Мартінес, Дідьє Морено; Фернандо Урібе, Луїс Гонсалес, Фреді Хінестроза; Мігель Борха.

ВЛАСНИЙКАПІТАЛ: 3-4-3 (DT: Алексіс Гарсія)

Серхіо Роман; Блейнер Агрон, Ніколас Паласіос, Андрес Корреа; Джоан Кастро, Хуан Махеча, Сталін Мотта, Пабло Ліма; Девід Камачо; Пабло Саббах, Франциско Чаверра.

На 2 хвилині були зафіксовані перші підступи небезпеки матчу на користь Юніора. Дляетапів матчу стало важко транспортувати м'яч через дощ, який вторгся в траву стадіону барранкілеро з калюж.

Перший постріл у ворота був зафіксований Пабло Ліма через хвилину 3 після поганої доставки молодшим на старті. Уругвайськийворотар Себастьян Вієра врятував і відправив м'яч в кутовий удар на користь Equidad.

Відразу після цього куточка на користь зеленої страхової команди Джуніор відреагував в колективній грі і зумів зламати нуль на табло завдяки паузі, зробленої Фреді Хінестрозою в гостях в півзахисті , який взяв правильний хрест, який ніхто не міг очистити. МігельАнхель Борха зумів контролювати м'яч за допомогою поганого стану суду, а лівою ногою визначив клуб правої руки Серхіо Романа наступним чином:

На 9-й хвилині Мігель Борха знову породив небезпеку в ворота команди Богота після правого пострілу з-за меж коробки, який розбився на перекладині портика La Equidad.

Equidad не дозволив собі бути демотивованим з рахунком вниз найменшою різницею, і на 18-й хвилині він вирівняв дії в Барранкільї з дивовижним пострілом на середню дистанцію Франсиско Чаверри, який був абсолютно вільний від позначки в кутовому відскоку на користь страхової команди :

У 36′ Юніор знав, як знову скористатися лівим крилом з фігурою команди куррамби Фреді Хінестроза, який записав свою другу допомогу ночі, коли венесуельський півзахисник Луїс Каріако Гонсалес штовхнув партію свого товариша по команді в руку з воротар Роман:

Матчпрограв швидкий темп, який він мав у першому таймі , а вимоги футболістів і фолів і ближнього бою стали помітні в доповненні.

Таким чином, на 65-й хвилині колумбійському нападник команди Мігель Анхель Борхаповинен був покинути поле через фізичний дискомфорт у правому стегні, що заважало йому продовжувати останні 25 хвилин. Для барана в Кордобі Кармело Валенсія вступив на заміну нападу, який більше не розраховував на Фернандо Урібе , варіант другої половини для Юніора Едвуїном Сетрі .

На 69-й хвилині воротар Equidad Серхіо Роман показав, щоб уникнути 3-1 ночі після штрафного удару, зроблених Каріако Гонсалес в неіснуючому попередньому фолу на Фреді Хінестроза, яку підірвав бразильський арбітр Рафаель Клаус.

Амплітуда під рахунку для місцевих жителів досягла 81-ї хвилини після максимального штрафу, який обернув наступ півзахисника Картахени Єсуса Кабрера. Досвідченийфлаєр відправив перекреслене право взяти серіал на користь клубу акул:

На 84 хвилині Equidad спробував звернутися до формули, яка дозволила йому відкрити рахунок на табло. Постріл, виконаний Карлосом Рівасом з pelota parada, який пройшов біля лівого кута дуги юніориста, вузько закінчується знижкою від більш ніж 30 метрів для Equidad.

200000 доларів отримає юніор з Барранкільї за кваліфікацію до групового етапу Copa Conmebol Sudamericana після усунення La Equidad з перемогою 3-1 у фінальному табло.

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