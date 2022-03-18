Країни Балтії висилали десять дипломатів в середині російської війни в Україні

Рига, 18 березня Три країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія, вигнали десять дипломатів у п'ятницю, очевидно, скоординованою акцією, щоб висловити свою солідарність з Україною, яка вторглася Росією 24 числа. Естонія і Латвія вигнали трьох дипломатів, кожен, в той час як Литва оголосила чотирьох співробітників російського посольства в столиці Вільнюсі «персоною нон грата». Аналогічна формулювання трьох оголошень говорить про те, що вигнані росіяни працювали в московських спецслужб і що ці служби були співучасниками планування вторгнення в Україну. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич заявив у своїй заяві, що його рішення про вигнання трьох росіян «було прийнято солідарно з Україною в її боротьбі з безоплатною і невиправданною російською збройною агресією проти України, при плануванні та реалізації якої представники служби безпеки Росії». Щодо вигнання трьох осіб з російського посольства в Естонії, Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що вони безпосередньо і активно беруть участь у підриві безпеки Естонії і в поширенні пропаганди для виправдання військових дій Росії, повідомляють місцеві ЗМІ. У МЗС Литви зі свого боку зазначили, що чотирьох співробітників посольства Росії в Литві оголосили «персоною нон грата» за їх діяльність несумісною з дипломатичним статусом і попросили протягом п'яти днів покинути країну, повідомляє портал громадського мовника lrt.lt. Формулювання, що використовується в литовському комюніке, також говорить про те, що вигнані росіяни були залучені до шпигунської діяльності. Три комюніке також засуджують російське вторгнення в Україну. У МЗС Литви зазначили, що «військові напади Росії на цивільне населення, цивільні установи, лікарні, школи, пологові будинки та культурні об'єкти є військовими злочинами та злочинами проти людяності». Зі свого боку, МЗС Естонії заявило, що «продовжуючи свої масштабні військові дії проти України, Росія порушує як міжнародне право, так і свої добровільно прийняті міжнародні зобов'язання найбільш кричущим чином». Тим часом Міністерство закордонних справ Латвії закликало Росію повернутися до поваги до міжнародного права. Три країни Балтії постраждали від війни в Україні з приходом з початку війни 24 лютого десятків тисяч біженців, навантажених особистими історіями російських бомбардувань та знищення цивільних цілей, таких як школи, лікарні та житлові квартали. НАЧАЛЬНИК jkz/egw/psh