«Аудіовізуальне відродження»: довгий і звивистий шлях ідеї, і її непроста реалізація

Заклик «Renacer аудіовізуальний», спільна ініціатива Міністерства культури та Міністерства медіа та громадських комунікацій, але вражаюче адмініструється та виконується Міністерством економіки на загальну суму 2,4 мільярда песо, ґрунтувався на декларації добрих намірів: «генерувати виробництво та працювати » в аргентинській аудіовізуальній індустрії сильно вдарила в перші два роки пандемії. Він також примітний федеральним характером виклику, який дозволив відбір виробництв з усіх провінцій та/або регіонів Аргентини.

Зараз у 2022 році кілька із 81 проекту, відібраних у 5 встановлених категоріях (унітарний документальний фільм, документальні серіали, фантастичні серії, історичні фантастичні серії та анімаційні серії), вже розпочнуться, і перший внесок загального бюджету кожного обранця був оплачений. Цифри, надані, коливаються від 5 мільйонів песо для одиничних документальних фільмів провінційного чи регіонального виробництва, до понад 66 мільйонів песо для національної художньої серії копродукції.

Але добрі наміри, здається, зазнають аварії корабля низкою неохайності та імпровізацій, крім всепоглинаючого інфляційного галопу і в даному конкретному випадку, він розріджує оцінені та нагороджені цифри. Тобто: виробництва, які оцінили вартість у жовтні 2021 року, отримали перший внесок цих грошей у лютому 2022 року. «Це вже не те саме, ви повинні зменшити витрати або дні зйомок, кількість акторів тощо», - говорить один з обраних продюсерів.

На задньому плані виникає невирішене центральне питання: в Аргентині, на відміну від того, що відбувається в більшості країн Латинської Америки, немає умов та стимулів для залучення інвестицій з галузі - тієї, яка генерує аудіовізуальний контент для потокових платформ - що переживає його» Золотий вік» у світі, і який, для матеріалізації, дозволив би дорогоцінним доларам увійти в економіку Аргентини. «Вікторія Алонсо, яка є Аргентиною та президентом Marvel, була в 2019 році і сказала мені, що вона не хоче приїжджати і знімати кіно в Аргентині через всі перешкоди», - сказав колишній чиновник з району Infobae Cultura.

Анонс «Renacer аудіовізуальний» було зроблено 10 серпня 2021 року

«Цей конкурс народився з ідеї міністра культури, який є кінорежисером, тому що бездіяльність INCAA є горезвісною: Чому ще вони повинні це робити, коли вже є конкретний орган, який має структуру, експертизу та гроші?» , сказав Infobae Cultura, добре обізнане джерело в аудіовізуальному секторі. «Художники, розміщені на чиновників, не працюють», чути в деяких офіційних кабінетах про керівництво Луїса Пуенцо. Правда полягає в тому, що ідея «Reborn» з схваленням віце-президента Крістіни Кіршнер була прийнята в економіці, але це міністерство було залишено з адміністрацією та виконанням коштів.

По-друге, і, можливо, випливає з цього рішення, вимога мати виставляти рахунок на суму, що присуджується, була дивною. Це не звичайна річ у цьому виді культурних дзвінків: виставлення рахунків передбачає сплату ПДВ заздалегідь, саме тому кілька виробників, які виграють, відмовилися від грошей перед їх отриманням. «Суми були відносно низькими, і коли вони дізналися, що їм довелося його виставляти рахунки, вони знизилися», - розкриває один виробник. «Ось чому кажуть, що така черга підійшла. Це було більше через економічну проблему, ніж управління політичними впливами та/або фаворитизмом». Серед обраних є кілька проектів виробників великих гравців на місцевому ринку, таких як Начо Віале, Мартін Квелерта Фернандо Соколовіч, серед інших.

Для Даніеля Пенси, продюсера одного з відібраних проектів та другого віце-президента Кіноакадемії, «це був прозорий конкурс з дуже підготовленим журі, але ПДВ шкідливий». І додає: «Як ви справляєтеся з інфляцією? Це поза культурою, це пов'язано з економічною реальністю». За словами Фернандо Соколовіча, «Стає все більш помітним, що Аргентина не вступає у вибір фестивалів, за винятком продуктів з глобальних платформ, і це пов'язано з тим, що цифри не закриваються. Але забувши, що не так, я розумію це як імпульс. Вітаємо будь-який проект, який передбачає культурну ідентичність від держави, як це відбувається в більшості західних країн».

Коли консультувалися з цієї записки, двоє членів різних журі кожної категорії виявили, якими були критерії, і в обох випадках заперечували будь-яке політичне втручання у вибори. Для продюсера Lita Stantic «ніякого тиску не було, це було абсолютно безкоштовно». А режисер Бенджамін Авіла пояснив: «Я був частиною дуже еклектичного журі і вирішив оцінити якість та доцільність виробництва».

Інше питання сталося через те, що вікно виклику також було дуже коротким, хоча пізніше терміни були продовжені. Він мав намір прибути з платежами до середньострокових виборів, але цього не сталося, і це породило невдоволення. Нарешті, статус «партнера» держави з продажу цих виробництв за кордоном здається не дуже ефективним, на думку сектора. «Те, що продукт від держави, є проблемою. Що допомагає виробнику - це бути власником, а потім продавати його. Цього не станеться з цими проектами», - повідомило інше джерело.

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