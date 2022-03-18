Арнольд Шварценеггер запитує Путіна: «Припини цю війну»

Відомий актор Арнольд Шварценеггер опублікував у четвер відео в соціальних мережах, розповівши росіянам, що їм брешуть про війну в Україні і звинувачують президента Володимира Путіна в жертві життя російських солдатів для виконання власних амбіцій.

Шварценеггер надзвичайно популярний в Росії, а мабуть і у Путіна. Обліковий запис президента Росії в Twitter слідує лише 22 акаунти, і один з них - актор.

У дев'ятихвилинному відео Шварценеггер зазначає, що російським солдатам сказали, що вони будуть боротися з нацистами в Україні, або що вони будуть захищати там етнічних росіян, або що вони будуть проводити військові навчання і прийматимуться як герої. Він сказав, що багато хто з цих солдатів тепер знають, що ці претензії були помилковими.

«Це незаконна війна», - сказав Шварценеггер, який сидів на столі і дивився прямо в камеру. «Їхнім життям, їхніми кінцівками та їхнім ф'ючерсом жертвує абсурдна війна, засуджена усім світом».

Шварценеггер розмістив емоційне відео у Twitter, YouTube та Instagram. Хоча деякі з цих платформ заблоковані в Росії, він також розмістив її в додатку для обміну повідомленнями Telegram, якого немає і де він отримав понад півмільйона переглядів. Відео з субтитрами російською мовою.

Колишній губернатор Каліфорнії розповів про болісні спогади про те, як його рідний батько брехав під час бойових дій у силах Адольфа Гітлера під час Другої світової війни, і про те, як він повернувся до Австрії фізично і психічно розбитий після поранення в Ленінграді.

Він попросив росіян дати своїм співвітчизникам знати «людську катастрофу, що відбувається в Україні». На відео представлені зруйновані будівлі в цій країні і люди намагаються захистити себе від російських бомбардувань.

Потім він звернувся безпосередньо до Путіна: «Ви почали цю війну. Ти керуєш цією війною. Ти можеш зупинити цю війну».

Шварценеггер описав свої давні зв'язки з Росією, поїхавши туди як культурист і герой бойовиків. У 2010 році на посаді губернатора Каліфорнії він очолив делегацію бізнес-лідерів та інвесторів Кремнієвої долини з поїздкою до Москви.

Він назвав усіх росіян, які вийшли на вулиці, щоб протестувати проти вторгнення в Україну, і яких заарештували і репресували, «моїми новими героями».

Радник Міністерства внутрішніх справ України, який працює над поширенням інформації про перебіг війни, закликав українців поділитися відео з друзями та родиною в Росії.

«Путін і його пропагандисти називають нас українцями фашистами і нацистами», - сказав радник Антон Геращенко в Telegram. «Але їх пропаганда розривається на частини, коли супер-відомі люди з усього світу приєднуються до своїх голосів, щоб сказати: «Ні до війни! '»

Геращенко має понад 385 тисяч абонентів на своєму Telegram-каналі. Він включив лігу, що веде до російської версії відео Шварценеггера, яке він опублікував на своєму каналі YouTube.

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Журналіст Associated Press Лінн Беррі сприяла цій фірмі з Вашингтона.