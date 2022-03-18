Аріана ДеБосе, від Бродвею до Оскара: «У мене ніколи не було такої видимості»

Хав'єр Ромуальдо Лос-Анджелес (Каліфорнія), 18 березня (EFEUSA). - Аріана ДеБосе пропускає лише Оскар, тому що за один рік вона виграла все: Bafta, Critics Choice, SAG Awards та Золотий глобус. Але актриса «Вестсайд-історії», яка провела десять років на сцені перед тим, як взяти м'яч в кіно, знає, що вона знаходиться на іншому етапі своєї кар'єри. «Я ніколи не мав такої видимості. Я працюю з 18 років, а зараз мені 31 рік, тому зігравши таку добре прийняту роль, це дає мені можливість багато говорити про себе», - пояснює DeBose у відеодзвінку з Efe. Актриса, народжена в США та Пуерто-ріканського походження, дає останній поштовх своїй рекламній кампанії, щоб виграти «Оскар» за найкращу підтримку виступу за те, що втілила в життя історичну Аніту з «Історії Вестсайда». З періодом голосування, який зараз відкритий для членів Голлівудської академії, її ім'я з'являється в басейні значно вище решти кандидатів: Кірстен Данст («Сила собаки»), Аунджануе Елліс («Король Річард»), Джессі Баклі («Загублена дочка») та Джуді Денч («Белфаст»). Немає середнього, обкладинки журналу або рекламного плаката, який протистоїть урагану DeBose, чиї голлівудські кредити підраховуються на пальцях однієї руки і включають телевізійну версію мюзиклу «Гамільтон» та музичний фільм «Пром». «Все це нагадало мені, що бути відомим чи визнаним відрізняється від того, щоб бути актрисою. Я ніколи не мав бажання бути впливовим, це ніколи не була моя ліга», - визнає він. АНІТА З «ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЇ СТОРОНИ», РОЛЬ, ЯКА БЛАГОСЛОВЛЯЄ АКТРИСУ, ЯКА ЇЇ ГРАЄ Але роль, яку дає ця недавня виставка, здається, благословляє актрису, яка її припускає: У новій версії «Історії Вестсайда» режисера Стівена Спілберга, ДеБосе - Аніта, та сама, яку зіграла Ріта Морено в адаптації 1961 року. Тоді Морено стала першою латиноамериканською жінкою, яка завоювала «Оскар», той самий DeBose збирається отримати. З цієї причини на церемонії вибору критиків молода жінка подякувала Морено «за відкриття шляху» іншим латинським актрисам, отримавши нагороду, за яку ветеран також змагалася за невелику роль у новій адаптації мюзиклу. Те, що здавалося замкнутим циклом, насправді приховує відкриття багатьох можливостей, тому що Аніта, якій дає життя DeBose, сильно відрізняється від тієї, що в оригінальному фільмі. «Я афро-латина, я йду світом по-іншому, і я думаю, що це робить її (Аніту) іншою», - пояснює вона. Я хотів дослідити такі теми, як прийняття та приналежність». Про це Спілбергу розповіли на заключній фазі кастингу «Вестсайдська історія», коли, продемонструвавши свої навички співу та танцю, вона сказала, що вона «щільна», чорна, і що, отже, «її Аніта буде занадто». «ГОЛЛІВУД ЗОБРАЖУЄ ТЕ, ЩО ВІН ВВАЖАЄ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИМ ДОСВІДОМ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ» Персонаж, який повторює ці слова досконалою іспанською мовою у фільмі, в кінцевому підсумку розширив виклики ідентичності, відображені у сценарії фільму, який, якщо він нічим виділявся, це тому, що він підживлював расову напругу в Нью-Йорку 20 століття. «Голлівуд звик зображати те, що, на їхню думку, - це досвід латиноамериканців у Сполучених Штатах. (...) Але є багато способів жити і процвітати в США як латиноамериканська людина. Ми просто дряпаємо поверхню», - каже він. Промова, цікава Голлівуду, де вже запевняють майбутні проекти, починаючи від шпигунських фільмів («Argylle») до наукової фантастики («I.S.S.»). Її робота над Бродвеєм надала їй найкращі інструменти як виконавця, і саме тому для неї «немає різниці в тому, як створюється персонаж, а в розумінні, хто її аудиторія». Якщо слава приходить «як похідне від його роботи», ласкаво просимо, але для DeBose пріоритет інший. «Я люблю бути актрисою, і я буду продовжувати діяти, танцювати і співати стільки, скільки мені дозволено», - обіцяє вона. ЕФЕС рому/agf (фото)