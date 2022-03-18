Аргентинська Секейра дає Керетаро перший тріумф після жорстоких подій

Морелія (Мексика), 17 березня Аргентина Леонардо Секвейра забив у четвер гол, який дав мексиканському Галлос-Бланкос де Керетаро 2-1 перемогу над Сан-Луїсом, що було його першою перемогою після жорстоких подій на його стадіоні. На початку 11 туру турніру «Клаусура» Анхель Сепульведа був іншим бомбардиром Лос-Галлоса, який 5 березня пережив масову битву між вболівальниками своєї команди та Атласом, який залишив 26 поранених. Іспанець Унаї Більбао зізнижкою для Сан-Луїс. Після матчу проти «Атласу», який вони програли насильству на 0-3, Керетаро, тринадцятий в турнірній таблиці, додав пробою 1-0 проти Necaxa. Сан-Луїс спробував випередити 11-ту хвилину після першого прибуття в зону суперника, але уругвайський голкіпер Вашингтон Агірре зупинив постріл з Джаїра Діаза з більге. Через дві хвилини Леонардо Секейра забив постріл у пост - акції, яка передувала контратаці, в якій уругвайський Абель Ернандес отримав пенальті. У 16-му аргентинець Рубенс Самбуеза виконав постріл покарання, заарештований Агером. В інший час початковий час поєдинок пройшов млявість без образливої гри. Коли з дуелем у другому таймі нічого не сталося, Більбао скоїв пенальті еквадорському Хосе Ангуло, що Ангел Сепульведа зробив йому 1-0 до 61. Сан-Луїс зв'язав шість хвилин пізніше з ще одним покаранням, який зараз вчинив Хорхе Ернандес над Яїром Діасом, який Більбао перетворився на 1-1. Матч, здавалося, закінчився нічиєю, але вигнання Рамона Хуареса до 72 відкрило двері для Керетаро, щоб забити гол перемоги. У 77 років Пабло Баррера з лівого крила поставив службу на другий пост, де Секвейра попрямувала до указу фіналу 2-1. Одинадцятий день продовжиться в п'ятницю з візитом Сантоса Лагуни в Пуеблу. У суботу UNAM Pumas прийме Necaxa, УАНЛ Тигрес до Монтеррея та Пачука до Круза Азула. У неділю матчі закінчаться, коли Америка приймає Толука, чемпіон Гвадалахари Атлас, Мазатлан ФК дель Леон і Тіхуана дель Хуарес ФК.