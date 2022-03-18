Аргентинський Фурч просить уболівальників у Мексиці припинити насильство і не закінчити бари

Гвадалахара (Мексика), 18 березня аргентинський нападник Хуліо Фурч попросив мексиканських уболівальників цієї п'ятниці уникнути насильства на стадіонах, щоб запобігти викоріненню барів, як це сталося в його країні. «Насильство - це те, що ми хочемо викорінити. Ми не хочемо, щоб те, що сталося кілька днів тому, щоб повторилося знову (агресії в матчі в Керетаро), ми хочемо, щоб все поверталося в норму, і люди не боялися повернутися на стадіон», - сказав він. Фурч нагадав, що в Аргентині фанати відвідують команди не можуть вийти на стадіони, тому багато дітей втрачають можливість підтримати своїх фаворитів і насолодитися матчами. «Аргентина заплатила наслідки того, що сталося протягом декількох років, сьогодні на стадіонах немає шанувальників відвідування, і багато людей постраждали від насильства, і я сподіваюся, що це не прийде до цього тут, в Мексиці», - сказав він. У день 9 туру турніру Клаусури 2022 року шанувальники Atlas та Керетаро знялися в актах насильства, які залишили 26 поранених та 27 людей заарештовані. Мексиканська ліга визначила, що бари Керетаро не зможуть відвідувати домашні ігри протягом трьох років та виїзну гру протягом року, тоді як Атлас не зможуть відвідувати виїзні ігри протягом наступних шести місяців. Атлас є четвертим у турнірній таблиці Клаусури, з 18 очок з 30 можливих з п'яти виграних матчів, три прив'язані та два програних. Фурч, найкращий бомбардир червоної та чорної команди, досяг 100 голів минулих вихідних у Мексиці, досягнення, яке він присвятив своїм товаришам по команді як в Атласі, так і в Сантосі та Веракрусі, його попередніх командах. «Цілі для мене присвячені команді, щоб подякувати всім товаришам по команді, які я мав під час цього перебування в Мексиці, які допомогли мені досягти цих 100 цілей, я дуже щасливий, і сподіваюся, що багато інших прийдуть святкувати і продовжувати давати ці крики людям», - підсумував він. НАЧАЛЬНИК мг/гб/куб/кав