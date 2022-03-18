Рейтинг Apple: 10 найслуханіших пісень в Аргентині

Музичнапропозиція ніколи не була такою великою, як сьогодні, тому більш ніж одній людині легко відчути себе застарілою, однак, з появою платформ, таких як Apple, бути в курсі найпопулярніших на даний момент стало простіше.

Appleнадала своїм користувачам списки відтворення, де вони можуть перевірити новини та теми, які підкорюють аргентинську публіку.

Зреггетону, поп, балад та регіональної музики, це найпопулярніші хіти в Аргентині цієї п'ятниці, 18 березня:

1. Marte

Найновіша річ Софії Рейес та Марії Бесерри,Марте, переходить безпосередньо до вершини списку фаворитів. Чи досягне вона дорогоцінного номер один в перевагах?

2. Фантазія

3. ТіагоPZK: Bzrp Музичні сесії, Том 48

Tiago PZK: Музичні сесії Bzrp, Vol. 48прем'єр сьогодні в цьому рейтингу. Успіх Bizarrap і Tiago pzk дає багато про що поговорити. Помітний, ідеальний і з великим потенціалом... Що ще можна попросити з пісні?

4. Цетільки почалося

5. Desperados

Останній сингл Рау Алехандро та Ченчо Корлеоне вже розглядається як нова класика. Desperados входить сьогодні твердим кроком до списку пісень, які найбільше слухають на цій потоковій платформі.

6. Тихо

7. Червонікаблуки

З позитивною різницею 1,червоні каблукиСебастьяна Ятра продовжує пробиватися в діаграмах. Сьогодні вона займає сьоме місце. Чи буде він продовжувати підніматися або це буде кінець його підйому?

8. Холоднесерце (PНАU Remix)

9. ПнАмур (Ремікс)

10. NightFell (подвиг. Крус Кафуне, Абхір Хаті, Беджо, EL IMA) Ремікс

Впав ніч (подвиг. Крус Кафуне, Абхір Хаті, Бехо, EL IMA) Ремікс Ла Пантера, Кеведо та Жузефа залишається на десятому місці.

Appleв потоковій війні

Apple Inc.- американська компанія, яка виробляє електронне обладнання, програмне забезпечення, а також надає аудіо- та відео послуги через різніпотокові платформи.

Цекомпанія, яка протягом декількох років вважається однією з найяскравіших і найцінніших у світі. За даними The Wall Street Journal, у серпні 2018 року Apple стала першим способом досягнення капіталізації понад 2 трильйони доларів; цього року вона перевищила 3 трильйони доларів.

Середсвоїх програм виділяється Apple Music , яка має функцію дозволяти своїм користувачам отримувати доступ до музики та подкастів.

Завдякисвоєму сервісу користувачі «la manzanita» можуть отримати доступ до понад 90 мільйонів пісень, понад 30 000 плейлистів та різних подкастів. Як і подібні, він дозволяє завантажувати пісні та слухати їх в автономному режимі.

Щостосується служби iTunes для перегляду серіалів та фільмів, користувачі можуть в режимі реального часу дізнатися вміст та рекомендації не тільки самої платформи, але і з каналів або послуг, які вона пропонує, якими можна насолоджуватися в режимі реального часу або завантаженими та насолоджуватись без підключення до Інтернету.

Серед назв, пропонованих компанією, - Акапулько, вироблений мексиканським режисером Еудженіо Дербесом; Повільні коні, в яких фігурує актор Гері Олдман; корейські драми, такі як Пачінко; серіали, такі як Шоу Snoopy, серед інших.

ПРОЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ:

Більше новин

Більше про потокове

Більше про Apple