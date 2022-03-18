Apple Chile: 10 найбільш слуханих пісень цієї п'ятниці, 18 березня

Компаніїв музичній індустрії та виконавці знайшли на потокових платформах альтернативу пісням, щоб охопити більше людей та більшої кількості країн, хорошим прикладом цього стала Apple, яка отримала перевагу і вже позиціонується як один з улюблених способів використання чилійською аудиторією.

Однакперед широким музичним каталогом легко пропустити новини або найбільш слухані пісні на даний момент, саме тому Apple пропонує свій список пісень, які зараз завойовані своїм користувачам.

Мизалишаємо вам список нижче:

1.

Успіхзбирання врожаюULTRA SOLOє синонімом Polimá Westcoast та Pailita. Тому не дивно, що його нова постановка під назвою ULTRA SOLOдебютувала на першому місці в той час. Хто ще міг похвалитися тим, що так багато репродукцій найвищої якості?

2. Однаніч в Медельїні

3.

Найновіша річ від El Jordan 23 і Standly,Dancing , виходить безпосередньо на третє місце в списку фаворитів. Чи досягне вона дорогоцінного номер один в перевагах?

4. МАМІІІ

5. Відчайдушний

Якщо говорити про зіпсованих публіки, ми повинні згадати Рау Алехандро та Ченчо Корлеоне. Можливо, саме тому Desperados дебютує в рейтингу безпосередньо на п'ятому місці.

6. Палиця

7. АнтиЖаба

8. Поставити(подвиг. Пайліта, Молодий Цистер, Джаїро Віра, Гаррі Нач, Ліс, Джуліанно Соса & Франко Горила) Ремікс

З сприятливою різницею 1, Покладіть його (подвиг. Пайліта, Молодий Цистер, Джаїро Віра, Гаррі Нач, Форест, Джуліанно Соса & Франко Ель Горилла) Ремікс Бальбі Ель Чамако, Ель-Бай і Марсіанке сьогодні займає 8 місце в списку пісень, які віддають перевагу слухачам.

9. ВибачтеBB:/

Найсвіжіший сингл Tainy, Bad Bunny та Julieta Venegas вже розглядається як нова класика. LoSiento BB://введіть сьогодні твердим кроком до списку пісень, які найбільше слухають на цій потоковій платформі.

10.

РольSensual BabyApple в епоху потокового передавання

Apple Inc. - американська компанія, яка виробляє електронне обладнання, програмне забезпечення, а також надає аудіо та відео послуги через різніпотокові платформи.

Цекомпанія, яка протягом декількох років вважається однією з найяскравіших і найцінніших у світі. За даними The Wall Street Journal, у серпні 2018 року Apple стала першим способом досягнення капіталізації понад 2 трильйони доларів; цього року вона перевищила 3 трильйони доларів.

Середсвоїх програм виділяється Apple Music , яка має функцію дозволяти своїм користувачам отримувати доступ до музики та подкастів.

Завдякисвоєму сервісу користувачі «la manzanita» можуть отримати доступ до понад 90 мільйонів пісень, понад 30 000 плейлистів та різних подкастів. Як і подібні, він дозволяє завантажувати пісні та слухати їх в автономному режимі.

Щостосується служби iTunes для перегляду серіалів та фільмів, користувачі можуть в режимі реального часу дізнатися вміст та рекомендації не тільки самої платформи, але і з каналів або послуг, які вона пропонує, якими можна насолоджуватися в режимі реального часу або завантаженими та насолоджуватись без підключення до Інтернету.

Серед назв, пропонованих компанією, - Акапулько, вироблений мексиканським режисером Еудженіо Дербесом; Повільні коні, в яких фігурує актор Гері Олдман; корейські драми, такі як Пачінко; серіали, такі як Шоу Snoopy, серед інших.

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