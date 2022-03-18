Енн Перрі, письменниця, яка у віці 15 років була засуджена за вбивство матері свого найкращого друга





Відомий новозеландський автор сьогодні відомий як Енн Перрі («Злочини Катерстріт», «Смерть незнайомця», «Злочин в Букінгемському палаці», «Побілені гробниці») спочатку називалася Джульєттою Маріон Хулме, і була невіддільна від її друга і сусіда Поліна Паркер, до такої міри прийшли їх дружбу, яку вони вирішили вбити матір Поліни, Честь Ріпер.

Жорстоке вбивство, здійснене в 1950-х роках підлітковою парою, яка вважала себе найкращими друзями, закінчилося розлученням їх на все життя.

Все почалося вдень 22 червня 1954 року, коли Джульєтта та Поліна запросили Онора Паркера, матері Поліни, на пікнік у парку Вікторії, в місті Крайстчерч; вони відійшли і, побачивши, що не було людей, які могли б їх побачити, Поліна дістала цегла, яку вона тримала в панчоху і вдарив її матір.

Він думав, що одним ударом достатньо буде взяти життя матері, але, бачачи, що він тільки постукав її без свідомості, він вдарив її в цілому 45 разів в голову. З кожним ударом Гонора благала і плакала за своє життя; однак це не зупинило двох друзів: Джульєтта тримала за руки матері, поки дочка продовжувала бити.

Енн Перрі у 2012 році через Wikimedia Commons

У своєму щоденнику Поліна писала, що вони попросили людей про підтримку, розповідаючи їм історію, відмінну від того, що сталося: «Будь ласка, допоможіть. Моя мати впала, вдарила головою об камінь, і вона покрилася кров'ю. Ядумаю, що вона мертва», - кричала молода жінка перехожим.

Спочатку поліція дала їм кредит і намагалася допомогти їм, але пізніше помітили, що багато речей не збігаються, тому попросили двох друзів прийти і дати свідчення. На першому допиті Поліна зізналася.

Так само в її щоденнику було багато інкримінуючих елементів, які служили для того, щоб дві молоді жінки були звинувачені у вбивстві Гонори.

28квітня 1954 року він писав: «Лють проти мами кипить всередині мене. Вона є найбільшою перешкодою на моєму шляху», показуючи, що вона думала, що, вбиваючи матір, вона матиме свободу. «Ми уважно вивчили це і тремтімо над ідеєю. Природно, ми відчуваємо трохи нервує. Алезадоволення від препаратів дуже велике».

Деякі вважають, що причиною гніву юної Джульєтти, який змусив її вчинити це жахливе вбивство, стало розлучення батьків Джульєтти, після чого місіс Хулме вирішила піти з клієнтом на ім'я Уолтер Перрі, в той час як її батько, професор Хулме, залишив свій пост в Кентерберійському університеті, де став ректором і підготував повернення до Лондона.

Вже були плани Джульєтти поїхати з тіткою в Південну Африку; Поліна, знаючи це, відмовилася залишитися без подруги і сказала матері, що хоче поїхати з нею, до чого місіс Юм відмовилася. Через три дні після цієї дискусії з дочкою Онора лежала мертвою у парку Вікторія.

21 червня 1954 року до вбивства матері Поліна вентилювалася у своєму щоденнику: «Я відчуваю себе таким же схвильованим, як коли ти готуєш сюрприз. Моямама знищила всю красу, і щаслива подія відбудеться завтра вдень. Наступногоразу, коли я пишу в щоденник, мама буде мертва. Яке дивне відчуття насолоди!»

29 серпня 1954 року, після розмови з психіатрами та надання своїх свідчень перед владою, дві молоді жінки були визнані винними; їх врятували від повішення, що на той час було покаранням законів Нової Зеландії, але проходили в центрі. Їм також заборонялося бути поруч, навіть не писати один одному, кожен був відправлений до іншої в'язниці і через п'ять років вони пішли, не спілкуючись знову.

Першою пішла Джульєтта, яка возз'єдналася з родиною і поїхала в село матері, де взяла прізвище вітчима і назвала себе Енн Перрі; зараз вона дуже успішна письменниця чорних романів і детективних історій.

Полінатакож змінила своє ім'я на Хіларі Натан і поїхала жити до Британії; бібліотека в селі, де вона живе, вказує на те, що вона ненажерливий читач.

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