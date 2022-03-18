AMLO відзначило експропріацію нафти і наполягала на досягненні енергетичної самодостатності

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що до 2023 року Мексика зможе досягти самодостатності у виробництві бензину, дизельного палива та турбозин завдяки початку операцій на НПЗ «Дос Бокас» в Табаско та реабілітації шести інших нафтопереробних заводів.
Він додав, що для того, щоб забезпечити переробку на цих заводах, Мексика припинить експорт сирої нафти з того ж року, оскільки вважав суперечливим продавати цю сировину і згодом імпортувати паливо. Він додав, що Petroleos Mexicanos (Pemex) зумів зупинити і змінити зниження видобутку, і в кінці цього року добуватиметься 1,9 мільйона нафти щодня. '
Під час церемонії вшанування 84-ї річниці нафтової експропріації Лопес Обрадор виправдав енергетичні реформи , оскільки вони дозволять уряду контролювати виробництво та розподіл енергії, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.
З НПЗ Лазаро Карденас у Мінатітлані, Веракрус, Лопес Обрадор запевнив, що в 1938 році тодішній президент Лазаро Карденас прийняв рішення націоналізувати нафту та критикував консерваторів, які в даний час виступають проти державної власності на народні підприємства.
Подякувавши присутності Лазаро Карденаса Бателя, координатора радників президентства Лопеса Обрадо р, глава виконавчої влади нагадав, що експропріація нафти дозволила Мексиці отримати економічний суверенітет і підкреслив, що нафта стала двигуном економіки.
Глава виконавчої влади запевнив, що неоліберальні уряди виявили своє презирство до народних ресурсів і після надмірного використання нафтових родовищ, таких як Кантарелл, вони відмовилися від Pemex, тому в останні 14 років стався спад видобутку.
У зв'язку з цим він запевнив, що з початку його адміністрації був реалізований інвестиційний план порятунку Pemex , і незважаючи на несподівану кризу, спричинену епідемією здоров'я коронавірусу, нафтова компанія не припинила потік ресурсів для продовження розвідки на різних мілководдях поля і земельні колодязі. З цієї причини падіння видобутку було скасовано, зазначивши, що в даний час на добу видобувається майже 1,8 мільйона барелів.
Під час тієї ж церемонії Октавіо Ромеро Оропеза, директор Petroleos Mexicanos (Pemex), запевнив, що нинішня адміністрація Лопеса Обрадора рухається до енергетичної самодостатності, зазначивши, що з 2018 по 2022 рік Pemex скоротив імпорт бензину та дизельного палива з майже 800 000 барелів на день, щоб просто 436 000, що становить 48% в день. сто.
Він зазначив, що з тих 436 000 барелів на день, які імпортуються, близько 250 000 виробляється на НПЗ «Олень Парк», який був повністю придбаний компанією Pemex. Про це нафтопереробному заводі він повідомив, що в даний час працює на рівні 89 відсотків від його загальної потужності.
Директор Pemex підкреслив, що за підтримки армії, Військово-морського флоту та Умовної гвардії у боротьбі з крадіжками палива економія 165 мільярдів песо була створена за три роки, хоча з цього приводу глава Седена раніше визнав, що цей злочин все ще є проблемою для країни.
Лопес Обрадор нагадав, що в його уряді не відбулося підвищення ставок на електроенергію або значного зростання цін на бензин. У зв'язку з цим в цю п'ятницю Міністерство фінансів і державного кредиту (SHCP) повідомило, що третій тиждень поспіль фіскальний стимул для бензину і дизельного палива продовжить складати 100 відсотків.
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