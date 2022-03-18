AMLO відзначило експропріацію нафти і наполягала на досягненні енергетичної самодостатності

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що до 2023 року Мексика зможе досягти самодостатності у виробництві бензину, дизельного палива та турбозин завдяки початку операцій на НПЗ «Дос Бокас» в Табаско та реабілітації шести інших нафтопереробних заводів.

Він додав, що для того, щоб забезпечити переробку на цих заводах, Мексика припинить експорт сирої нафти з того ж року, оскільки вважав суперечливим продавати цю сировину і згодом імпортувати паливо. Він додав, що Petroleos Mexicanos (Pemex) зумів зупинити і змінити зниження видобутку, і в кінці цього року добуватиметься 1,9 мільйона нафти щодня. '

Під час церемонії вшанування 84-ї річниці нафтової експропріації Лопес Обрадор виправдав енергетичні реформи , оскільки вони дозволять уряду контролювати виробництво та розподіл енергії, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

З НПЗ Лазаро Карденас у Мінатітлані, Веракрус, Лопес Обрадор запевнив, що в 1938 році тодішній президент Лазаро Карденас прийняв рішення націоналізувати нафту та критикував консерваторів, які в даний час виступають проти державної власності на народні підприємства.

6 грудня 2019 року Андрес Мануель Лопес Обрадор, конституційний президент Мексиканських Штатів США, про тур Кескві колодязя. (Фото: Президентство)

Подякувавши присутності Лазаро Карденаса Бателя, координатора радників президентства Лопеса Обрадо р, глава виконавчої влади нагадав, що експропріація нафти дозволила Мексиці отримати економічний суверенітет і підкреслив, що нафта стала двигуном економіки.

Глава виконавчої влади запевнив, що неоліберальні уряди виявили своє презирство до народних ресурсів і після надмірного використання нафтових родовищ, таких як Кантарелл, вони відмовилися від Pemex, тому в останні 14 років стався спад видобутку.

У зв'язку з цим він запевнив, що з початку його адміністрації був реалізований інвестиційний план порятунку Pemex , і незважаючи на несподівану кризу, спричинену епідемією здоров'я коронавірусу, нафтова компанія не припинила потік ресурсів для продовження розвідки на різних мілководдях поля і земельні колодязі. З цієї причини падіння видобутку було скасовано, зазначивши, що в даний час на добу видобувається майже 1,8 мільйона барелів.

Під час тієї ж церемонії Октавіо Ромеро Оропеза, директор Petroleos Mexicanos (Pemex), запевнив, що нинішня адміністрація Лопеса Обрадора рухається до енергетичної самодостатності, зазначивши, що з 2018 по 2022 рік Pemex скоротив імпорт бензину та дизельного палива з майже 800 000 барелів на день, щоб просто 436 000, що становить 48% в день. сто.

Він зазначив, що з тих 436 000 барелів на день, які імпортуються, близько 250 000 виробляється на НПЗ «Олень Парк», який був повністю придбаний компанією Pemex. Про це нафтопереробному заводі він повідомив, що в даний час працює на рівні 89 відсотків від його загальної потужності.

Директор Pemex підкреслив, що за підтримки армії, Військово-морського флоту та Умовної гвардії у боротьбі з крадіжками палива економія 165 мільярдів песо була створена за три роки, хоча з цього приводу глава Седена раніше визнав, що цей злочин все ще є проблемою для країни.

Лопес Обрадор нагадав, що в його уряді не відбулося підвищення ставок на електроенергію або значного зростання цін на бензин. У зв'язку з цим в цю п'ятницю Міністерство фінансів і державного кредиту (SHCP) повідомило, що третій тиждень поспіль фіскальний стимул для бензину і дизельного палива продовжить складати 100 відсотків.

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