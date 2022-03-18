Американська аудіовізуальна інформаційна програма на березень 18, 2022

- Мехіко Сіті. - Уряд Мексики вшановує 84-річну експропріацію нафти в розпал кризи у військовому секторі в Україні, а також посилює свої зусилля щодо досягнення енергетичної самодостатності та очищення рахунків Pemex, однієї з найбільш боргових нафтових компаній у світ. - Мехіко (Мексика). - Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вітає указ, який дозволяє говорити про скасування мандата консультації. - Мехіко (Мексика) .- Карнавал розлітається в мерії Ксочімілько в Мехіко. - Тіхуана (Мексика) .- Група українців та росіян, які проживають у США, відвідують Тіхуану, щоб підтримати десятки співвітчизників, які нещодавно прибули до цього міста на північному мексиканському кордоні, щоб шукати притулку в США через війну в Україні. - Панама Сіті (Панама) .- Корінна жінка з Панами мала «мужність» засудити передбачувану примусову стерилізацію, жертвою якої вона стала, і порушила «культуру тиші», яка оточує цю та інші форми насильства в регіонах, такі як зґвалтування та інцест, активістка Люсі Кордова, яка супроводжувала Міністерство, запевнило Efe Audience в цьому «вижив». - Панама Сіті (Панама). - Президент Міжамериканського суду з прав людини (Міжамериканський суд з прав людини) Рікардо Перес Манріке проводить прес-конференцію після візиту до імміграційних приймальних станцій Панами (MRE) для перевірки дотримання заходів, виданих цим судом. - Тегусігальпа (Гондурас). - Місія Європейського Союзу за виборчими спостереженнями представляє остаточний звіт про загальні вибори в Гондурасі 28 листопада 2021 року, який виграла Ксіомара Кастро, лідер партії «Свобода та рефундація» (Вільний, лівий) та перша жінка, яка стала президентом країни. - Сан-Сальвадор (Сальвадор) .- Сестра одного з чотирьох голландських журналістів, убитих в Сальвадорі в контексті громадянської війни, дає заяву як ображена особа перед суддею в місті на півночі країни. - Богота (Колумбія). - Виборчі органи Колумбії публікують остаточний підрахунок виборів у Сенаті на тлі звинувачень у передбачуваному шахрайстві, здійснених лівою коаліційною пактом Histórico, найбільш проголосованим на законодавчих виборах минулої неділі. - Кіто (Еквадор) .- Національна спілка педагогів (UNE) мобілізується в марші через старе місто Кіто, щоб вимагати збільшення зарплат від уряду президента Гільєрмо Лассо. - Ліма (Перу). - Перу реагує на відновлення помилування, наданого в 2017 році колишньому президентові Альберто Фузіморі (1990-2000), тоді як залишається сподівання знати позицію Міжамериканського суду з прав людини, і виникають питання щодо інших процесів, таких як той, за яким слідують примусові стерилізації, вчинені під час його режиму. - Ліма (Перу) .- Його тіло з кукурудзяного волокна танцює, очі мерехтять, коли він говорить, відповідає на питання про цілі сталого розвитку і навіть знає німецьку мову. Це Йовам, робот, який увійшов до в'язниці Ліми Луріганчо, найбільш населеного в Перу, щоб підтримати вчителів у вихованні ув'язнених. - Сантьяго де Чилі (Чилі). - Президент Чилі Габріель Боріч підписав Ескасу угоду, міжнародний договір, ратифікований 24 країнами Латинської Америки та Карибського басейну, який прагне гарантувати доступ до різних екологічних прав та захистити біорізноманіття під час надзвичайних ситуацій з кліматом. - Ресіфі (Бразилія). - Недавнє відкриття кладовища 17 століття в бразильському місті Ресіфі, одне з найбільших міських археологічних відкриттів країни, розкопує фрагмент історії колоніальної Бразилії та війни між Португалією та Нідерландами за контроль над територією. - Монтевідео (Уругвай). - Нагородіть криптовалютами тих, хто доставляє контейнер, придатний для переробки. Це цікава ініціатива компанії під назвою Plasticoin для сприяння екологічній допомозі в Уругваї. Монтевідео (Уругвай) .- Влада Міністерства освіти і культури Уругваю дають конференцію, щоб поговорити про проект «Персона», який представлятиме південноамериканську країну на виданні Венеціанської бієнале 2022 року. НАЧАЛЬНИК Таблиця видання Америка (57 1) 3214855 Вип.107 tvefebogota@efe.com cpb/mf