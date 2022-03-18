Альберто Фузіморі: Хто такий Грегоріо Парко, адвокат, який подав заяву habeas corpus на звільнення колишнього президента

За рішенням Конституційного Суду (ТК), який оголосив habeas corpus заснований, який звільнив Альберто Фузіморі, колишній президент покине в'язницю Барбадільйо, розташовану в районі Ае, починаючи з наступного понеділка, 28 березня. Адвокат Грегоріо Парко Аларкон був тим, хто подав цю скаргу у 2020 році.

«У мене немає симпатії до фудхіморизму, але з інженером Альберто я співчуваю від 90 до 95 року», - сказав адвокат Ікеньо Canal N, пояснивши свої мотивації представити корпус habeas, який звільняє колишнього диктатора після того, як ТЦ відновив помилування, надане йому Педро Пабло Кучинського в 2017 році.

В іншому інтерв'ю, з журналістом Фернандо Ріско транслюється у Facebook, Парко заявив, що забув про судовий процес і що це «суто технічне та правове питання». Він сказав, що не має зв'язку з Альберто Фузіморі чи Fuerza Popular, хоча в інтерв'ю на каналі N він заявив, що співчуває колишнього глави держави від «90 до 95 ″ і що мав можливість відвідати колишнього президента у в'язниці Барбадільйо в 2013 році.

НАРОДНАСИЛА ВОЙОВНИЧОГО

Незважаючи на його слова, в Реєстрі політичних організацій (РПП) журі національних виборів він показує, що має політичну приналежність до партії «Народна Сила» на чолі з Кейко Фузіморі, дочка колишнього диктатора.

Iqueñoзначиться як войовнича Народна Сила з 2010 року і реєструє активну приналежність. Ав період з 2005 по 2017 роки він перебував у рядах Перу Можливо. Парко не фігурував як представник або член будь-якого комітету ні в одній зі сторін. Газета La República повідомила, що у своїх соціальних мережах він має лише опис, що він є «адвокатом, який живе в Іці».

Парко є адвокатом з Nacional Universidad San Luis Gonzaga de Ica в 1999 році, і того ж року він був зарахований як член Асоціації адвокатів Іка, з активним зарахуванням на сьогоднішній день.

Міжамериканська комісія з прав людини прийняла рішення про помилування Альберто Фузіморі | Фото: Склад (Infobae)

Саме там Парко вперше представив у квітні 2020 року корпус habeas, який звільнить Альберто Фузіморі. Вищий суд ООН спростував його прохання, як і об'єднана надзвичайна палата, яка залишила рішення в силі. Після скарги того ж адвоката ікінський суддя направив апеляцію до Конституційного Суду для прийняття рішення.

Це було не вперше. У 2013 році Парко намагався змусити ТК прийняти прохання колишнього президента про звільнення, але магістрати відхилили цей корпус habeas, заявивши, що «не можна стверджувати, що засуджена особа буде звільнена - тобто відпустіть - так, ніби судовий вирок був відслужений або той вирок не мав був ефективним».

ВІНЗУСТРІВ АЛЬБЕРТО ФУДІМОРІ

Виступаючи з каналом N, Грегоріо Парко заявив, що розмовляв з колишнім президентом Альберто Фузіморі у в'язниці Барбадільйо, оскільки «пан Гільєрмо Сапата де Лунахуана, Каньє» відправив його для складання позову, який був визнаний неприпустимим.

Адвокат Iqueño сказав, що ув'язнений інженер подружився на виноробнях і фермах в Лунахуані, коли він був главою держави, і одним з них був Гільєрмо Сапата Касас, власник виноробні в цьому районі, хоча habeas корпус, який він представив, був за його власною ініціативою.

«Я піднімаю позов у своїй особистій якості. Я бачив, що помилування, яке народжується як закон під підписом Педро Пабло Кучинського, кримінальний суддя оголошує його недійсним, і це є грубим порушенням належного процесу та конституційного права», - сказав він.

«Вищий кримінальний суддя був недієздатним, не мав дієздатності, анулювати закон. І (з постановою четверга, 17) той самий Конституційний Суд домігся міжнародної конституційної юриспруденції, адже помилування - це президентська влада», - сказав він.

Адвокат стверджував, що «коли хтось хоче скасувати неподарований закон, це може зробити конституційний суддя з процесом неконституційності або іншим законом, який скасовує цю вищу постанову».

Парко сказав, що єдиним фудхімористом, який він знає, є конгресмен Fuerza Popular, Рауль Уаман Коронадо, який представляє Іку і є відомим лікарем у регіоні.

На закінчення радник сказав, що поданий ним корпус habeas «не є політичним, це було зроблено на академічній основі, в особистій якості, і ми досягли національної юриспруденції».

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