Альберто Фузіморі: Кейко Фузіморі порушує мовчання після відновлення помилування з батьком

Дочка Альберто Фузіморі, Кейко Фузіморі, заговорила вперше з тих пір, як її батько отримав ратифікацію помилування, наданого їй у 2017 році колишній президент Петро Павло Кучинський.

Поза межами свого будинку в Сан-Борха колишній кандидат в президенти сказав пресі, що в цей час головне для її сім'ї - забезпечити здоров'я патріарха сім'ї, який делікатний і «досить крихкий».

«Тепер ми з братами усвідомлюємо, де мій тато залишиться. Дивіться також всі подробиці продовження стежити за своїм здоров'ям. Ви пам'ятаєте, кілька днів тому у нього був криз миготливої аритмії, поєднаний з легеневим фіброзом, оскільки його ситуація досить тендітна», - сказав він.

«Тепер, коли він буде нести нашу відповідальність, ми переконаємося, що його здоров'я досить контролюється. (...) У ці години чи дні ми повинні побачити місце чи місце, медичні огляди, тому що ми знаємо, що у нього була медична перевірка. Постараємося відкласти його, але ненадовго. Для нас найголовніше - здоров'я мого батька», - додав він.

Про постанову Конституційного Суду (ТК), який надав habeas corpus колишньому голові держава завдяки голосам суддів Хосе Луїса Сардона, Ернесто Блюм та Августо Ферреро, лідера Fuertza Popular , сказали, що вони обережно очікують, що бюрократична процедура буде проведена так, що свобода батька буде виконана в найближчі дні.

«Як сім'я, нам належить чекати наступних кроків. Я слухав адвокатів, доктора Накасакі та доктора Рієри, що резолюція буде видана. Я уявляю, що в найближчі дні ця резолюція повинна перейти до судової влади, і тоді вона повинна бути виконана через INPE (Національний пенітенціарний інститут Перу)», - сказав він.

Що стосується негативних коментарів, які вона отримувала через помилування батька, Кейко Фузіморі сказав, що недоброзичливці «мають право» говорити про це і вирішили не коментувати цю тему.

«На даний момент я не збираюся вступати в суперечки. Як ви зрозумієте, як сім'я, ми вдячні Богу, головним чином, тому що це рішення є одним з справедливості через кілька років, яких ми тужили і чекаємо. Перш за все, через роки мій батько є і через стан його здоров'я», - сказав він.

Нарешті, він розкрив подробиці того, як батько отримав звістку про свою свободу: «Я зміг поговорити з ним. Він подзвонив мені, отримав з обережністю (провал ТК). Перш за все, ми попросили у нього багато спокою, тому що зараз ми повинні дуже піклуватися про його серце», - додав він.

Це збігається лише на кілька годин раніше адвоката колишнього президента Сезарна Накасакі, який прокоментував, що Фузіморі Фузіморі довго мовчав, коли дізнався, що знову вільний.

«Я щойно розмовляв з президентом Фузіморі, і я повідомив йому мужній та історичний вирок, який Конституційний суд прийняв більшістю, (...) він мав глибоке мовчання, і ми дали один одному велике обійми, я кажу йому насолоджуватися цим моментом щастя. Він не знав новини, я чув це від вас, преса, уявіть його?» ,повідомили ЗМІ за межами в'язниці Барбадільйо.

«(Коли він почув звістку про своє помилування) Президент був в захваті, тиск вимірюється. Він, очевидно, відчув велике полегшення, оскільки, як ми вже говорили з президентом, було абсолютно несправедливо, що він повинен померти у в'язниці. Це не питання безкарності, він уже багато років перебуває у в'язниці, мова не йде про уникнення покарання, а про оцінку того, чи людина померти у в'язниці», - продовжував він.

Слід зазначити, що Альберто Фузіморі залишиться до наступного тижня в в'язниці Барбадільйо , розташованої в районі Ае, де він відбував 25-річний тюремний термін.

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