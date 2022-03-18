Альберто Фузіморі: Міжамериканський суд встановлює термін перуанської держави для надсилання спостережень за рішенням суду на користь колишнього президента

Міжамериканськийсуд з прав людини повідомив Перу про те, що у нього є термін подання своїх спостережень постановаКонституційного Суду (ТК) на користь звільнення колишнього президента Альберто Фузіморі.

У цьому сенсі Перуанська держава має, максимум, до 25 березня, повідомляти про «тимчасові заходи та негайно повідомити Конституційний суд».

«Це відбувається в контексті справ Барріоса Альтоса та Ла Кантута, після того, як сім'ї та представники жертв представили тимчасові заходи в умовах можливого звільнення колишнього президента в найближчі дні, який засуджений за серйозні порушення прав людини», - в решті повідомлення читає.

Джерело: Міжамериканський суд.

Це означає, що IACHR допускає на прохання жертв Барріоса Альтоса та Ла-Кантути бути оброблені і вимагає від Перуанської держави дотримуватися звітності про постанову ТК, яка надала засудженим Фузіморі Фузіморі свободу.

У зв'язку з цим колишній міністр культури Гізела Ортіс пояснила, що після закінчення терміну міжамериканська Суд з прав людини відповість, якщо він приєднається до прохання про слухання про спостереження за ратифікацією помилування колишнього президента.

«Після того, як відбудеться слухання, яке може бути віртуальним або віч-на-віч в Коста-Ріці, Суду потрібен час, щоб винести рішення. Ми знаємо, що ці рішення йдуть не безпосередньо до Конституційного Суду, а до Перуанської держави в цілому, саме тому, кому вони дають рекомендації щодо того, як він повинен діяти, щоб гарантувати право. Зазвичай це може зайняти 15 днів або на місяць довше», - сказав інший представник родичів у справі La Cantuta.

«Тим часом ми повинні продовжувати мобілізацію, щоб члени Конституційного Суду, які діяли незаконно, щоб усвідомити, що тут також є пильний громадянин, який уважно ставиться до своїх рішень і відкидає таке ставлення, яке обговорюється з фуджиморизмом», - продовжив він.

Зі свого боку, Міжамериканська комісія з прав людини (IACHR) у своїй заяві у своєму акаунті у Twitter зазначила, що постанова ТК перешкоджає виконанню обов'язків Міжамериканського суду з прав людини (Міжамериканський суд з прав людини).

«IACHR висловлює глибоку стурбованість рішенням Конституційного Суду, що наказує звільнити Альберто Фузіморі. Це впливає на право потерпілих на правосуддя та перешкоджає виконанню міжнародних зобов'язань Міжамериканського суду у справах Кантути та Барріоса Альтос», - сказав він у твіті.

Він також зазначив, що «злочини проти людяності стають проблемою міжнародної спільноти, що становить дуже серйозне правопорушення людській гідності та грубе заперечення основних принципів, закріплених в Американській конвенції з прав людини, тому вони не повинні залишатися безкарними».

Слід зазначити, що Fujimori Fujimori в найближчі дні покине в'язницю Барбадільйо, щоб бути повністю вільними завдяки відновленню помилування, наданого 24 грудня 2017 року тодішнім президентом Педро Пабло Кучинським з гуманітарних причин.

«Є адміністративні процедури, яких необхідно дотримуватися. Я підрахую, що вівторок або середу наступного тижня він буде звільнений. Ми чекаємо повідомлення відповідно, але відбувається певна координація з адміністративних питань», - заявив захист колишнього глави держави, адвокат Еліо Рієра.

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