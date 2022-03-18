Абреу приймає вибачення і хоче провести чудову кампанію

ГЛЕНДЕЙЛ, штат Арізона, США (AP) Перше, що зробив Кендалл Грейвеман, коли він прибув до Чиказького табору Уайт Сокс цього тижня, було вибачитися перед Хосе Абреу.

«Я не хотів його вдарити. Я знаю, що Тоні (La Russa) дав мені деяку допомогу в цьому», - сказав Грейвеман в середу.

Це був восьмий іннінг четвертої гри дивізіональної серії Американської ліги. У цьому жовтневому матчі Грейвеман пітчинг для Х'юстона Астрос, який мав 7-1 провід над Вайт Сокс, і вдарив Abreu з повним рахунком.

Зрештою Х'юстон виграв серіал.

Абреу просунувся на першу базу, без подальших інцидентів, але La Russa, менеджер White Sox, прибув з печери і сперечався протягом декількох хвилин з тарілкою ампіром Віка Карапацца, переконаний, що м'яч був навмисним, або за рішенням Грейвемана, або за наказом менеджера Х'юстона Dusty Baker.

Вигнання не було.

«Я вибачився перед Тоні, сказав йому, що не хочу. Він відповів: «Я розумію, що зараз, але в той час я цього не знав», - сказав Грейвеман, який був полегшений розмовою з Ла Руссою.

«Це був хороший спосіб охолодити це».

Тепер обидві сторони об'єднали зусилля. Graveman підписав трирічний контракт на 24 мільйони доларів з Чикаго безпосередньо перед блокуванням, який спалахнув минулої осені. Він насолоджувався чудовим сезоном у 2021 році, з 1,77 ERA та 10 заощаджень Astros та Seattle Mariners.

Він був стартером у своїх перших чотирьох сезонах з Оклендом, перш ніж пройти операцію Томмі Джона.

Тепер він вважається reliever, і приєднується до вражаючої бички, яка включає ближче Ліам Хендрікс, Крейг Кімбрел, Хосе Келлі і лівші Аарон Баммер і Гаррет Гачком.

Якою була реакція Абреу на вибачення Грейвмана?

«Він засміявся», - сказав глечик. «Він сказав: «Я знав, що ти не хочеш цього робити».

Це був не єдиний удар, який Абреу зазнав попередній сезон. Йому довелося мати справу з постійними незначними травмами та громіздким зіткненням з Райаном Дозьє, з Канзас-Сіті, який кинув його від гри.

Також ампір кинув кажана, яка випадково вдарила Абреу по коліну. А кубинець агресивно кинувся до плити в дикому полі, що призвело до травми щиколотки, яка коштувала йому трьох заручин.

У кампанії 2020 року Абреу виграв нагороду «Найцінніший гравець», зі шлюзом. 617. Хоча в 2021 році він не сяяв таким яскравим, він брав участь у 152 іграх, вдарив 30 домашніх пробіжок і випустив 117 пробігів.

За п'ять із семи повних сезонів він досяг щонайменше 30 гомерів та 100 RBIs.

Він був другим у лізі у поштовху, з чотирма меншими, ніж венесуельський ловець Лос-Реалес, Сальвадор Перес. У попередні два роки він очолював Американу в цій категорії.