Близько 130 людей врятували живим від бомбардованого Маріупольського театру

Одеса (Україна), 18 бер Щонайменше 130 осіб були врятовані живим з бомбосховища, побудованого під Драматичним театром в українському місті Маріуполі, бомбардували два дні тому під час нападу, який Київ приписує російській армії. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова запропонувала цієї п'ятниці ці дані про евакуацію людей, які потрапили в пастку в приміщенні, напали в середу в цьому портовому місті на півдні України, на березі Азовського моря, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна». «На цей час ми знаємо, що евакуйовано 130 людей, але, за нашими даними, у цьому бомбосховищі знаходиться понад 1300 осіб», - зазначила Денисова, яка більше не уточнила кількість людей, які потрапили в пастку та їх статус. «Ми молимося, щоб всі були живі, але поки що інформації про них не було», - додав український комісар, який також пояснив, що рятувальні команди продовжують працювати на місці. У театрі, який був повністю зруйнований, розміщується підвал, який, за даними української влади, регулярно служив притулком для від 1000 до 1200 осіб. Місцева влада повідомила про руйнування будівлі, але з тих пір не вдалося підтвердити кількість людей, які могли б опинитися в ньому на момент бомбардування. Виступаючи перед BBC, український парламентарій Дмитро Гурін, батьки якого потрапили в пастку цього міста, заявив у четвер, що більшість біженців у театрі «вижили», і виявили понад тисячу жінок і дітей, які опинилися в пастці в підвалі зруйнованої будівлі. Маріуполь, місто з півмільйона жителів, перебуває в облозі російськими військами майже три тижні і майже не має основних запасів продуктів харчування, ліків, питної води, газу чи електроенергії. Майже 70 відсотків будинків міста були пошкоджені внаслідок вибухів, частина з них не зможе бути відновлена, що свідчить про те, що в їх завалях може бути велика кількість постраждалих, заявила Денисова в заявах, відтворених агентством Укрінформ. «Звичайно, вся інфраструктура була зруйнована. Нам потрібно доставити гуманітарну допомогу, тому що люди вже 17 днів перебувають у підвалах без їжі. Бракує хліба. Тому вкрай важливо, щоб була домовленість про передачу гуманітарної допомоги», — зазначив парламентар ій. Російська влада спростувала, що їх армія відповідала за напад на театр.