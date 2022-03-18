Торгівля стає мистецтвом у «Персоні» представляти Уругвай у Венеції

Монтевідео, 18 березня Вшанування ремесла пошиття, поки воно не стане мистецтвом, - це те, що зробив уругвайський Херардо Голдвассер, який своїм проектом «Персона» представлятиме південноамериканську країну на 59-му виданні Міжнародної виставки мистецтв Венеційської бієнале. Відносини тіла та участь у пошитті одягу, візерунків та форм зосереджують його дизайн, як пояснив художник Agencia EFE у п'ятницю після прес-конференції в штаб-квартирі президентства Уругваю в Монтевідео разом із чиновниками Міністерства освіти та культури (MEC) . «Проект в основному складається з установки з чотирьох робіт. Дві роботи вже належать до репертуару моєї роботи всі ці роки, і дві роботи є новими і розроблені спеціально для павільйону», - сказав Голдвассер, народився в Монтевідео в 1961 році. Художник, відомий тим, що поєднує в своєму творі пошиття, насильство і сучасне мистецтво, розповів про свої стосунки з цим ремеслом, що завдяки його творінню дозволяє побачити напруженість і нормативну деперсоналізацію в лінії роздумів. «Моєму дідові не пощастило провести 16 днів у (нацистському) концтаборі в Бухенвальді в 1938 році. На щастя, на той час агентство допомоги, яке виїжджає з країни, вже дозволило йому обробляти вихідні папери. Але протягом 16 днів він зміг вижити, будучи кравцем і зробивши нацистську форму на той час», - сказав він. Нарешті, він пояснив, що все ще пам'ятає, коли його батько і дядько робили одяг і підкреслив, що з відправної точки цієї торгівлі у своєму проекті він вважав дуже цікавим, що це «структура», щоб можна було щось сказати в галузі мистецтва. Зі свого боку, міністр освіти і культури Уругваю Пабло да Сільвейра під час прес-конференції відзначив, що південноамериканська країна повернеться на Венеціанській бієнале і підкреслив, що вона «має привілей» бути однією з трьох в Латинській Америці, які мають там постійний павільйон. «Мені особисто подобається, що це те, що ми представляємо, тому що я думаю, що якимось чином це не тільки презентація твору чудової якості, але презентація чогось дуже уругвайського», - підсумував він. «Персона», робота Goldwasser, їде до Венеції під кураторством Пабло Урібе та Лаури Малосетті, і була обрана за допомогою відкритого конкурсу у 2021 році Національним директоратом MEC, Національним інститутом візуальних мистецтв, Національною комісією з образотворчого мистецтва та підтримкою Департаменту для Інтернаціоналізація уругвайської культури. п'ятдесят дев'яте видання Венеціанської міжнародної художньої виставки куратор займається італійця Сесілія Алемані (Мілан, 1977) і має назву «Молоко мрій» за книгу британської художниці Леонори Каррінгтон (1917-2011), яка емігрувала до Мексики в 1950-х роках. НАЧАЛЬНИК SCR/смм/лаа (фото) (відео)